Pasquale Aulisa confermato Team Manager della Sveva Pallacanestro Lucera

La Sveva Pallacanestro Lucera è lieta di comunicare che Pasquale Aulisa sarà il Team Manager della squadra lucerina nella stagione 2021/2022.

Il Team Manager manfredoniano arriva alla Sveva dopo otto anni in forza allo staff della Angel Manfredonia dove può vantare di aver raggiunto risultati importanti, tra i quali, la vittoria del campionato di serie C Silver, due anni fa, con l’approdo storico in C Gold della squadra sipontina.

“Siamo felicissimi della riconferma nello staff dell’avvocato Aulisa, il nostro percorso di crescita continua a concretizzarsi. E’ per noi davvero importante saper di poter contare sul suo aiuto e sulla esperienza in questa nuova grande avventura che ci apprestiamo ad affrontare per la prima volta nella storia della nostra giovane società” Buon lavoro Pasquale.

La Dirigenza

Ufficio Stampa SSD Sveva Pallacanestro Lucera