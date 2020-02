Pasquale Artuso, appassionato di mare e natura

Manfredonia 19 – 02 – 2020 … ” Il mare caldo del vento di Febbraio”.Un pescatore in pace, in giorni di iprocrisie, sempre di brutte notizie – la libertà quella di trovarsi di fronte ad una grandezza immensa del mare con un cuore confinante che ti eleva, lo spirito dal corpo, ti fa diventare libero e leggero, ti inebria la testa di odio, i polmoni di aria pulita – ti fa vivere in armonia, con la natura – dove l’anima diventa, tutt’una con la vera vita: della Manfredonia pura.

di Claudio Castriotta