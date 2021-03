Pasqua e zona rossa, il Viminale: i viaggi all’estero sono consentiti. Le regole

In una nota il ministero dell’Interno chiarisce che è permesso spostarsi, anche tra regioni, per raggiungere l’aeroporto per recarsi in vacanza nei Paesi in cui è possibile arrivare. Ma non tutte le mete sono consentite: dipende dalle restrizioni applicate dai singoli Paesi. Federalberghi: “Non comprendiamo come sia possibile autorizzare i viaggi oltre confine e invece impedire quelli in Italia”. Questi i Paesi in cui è possibile andare per turismo, senza necessità di altra motivazione: Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco. In Italia, però, non ci si può muovere per turismo, essendo vietato spostarsi tra le regioni fino al 30 aprile se non per motivi di lavoro, salute e necessità. A Pasqua e Pasquetta tutta Italia sarà zona rossa blindata con rigorose restrizioni.