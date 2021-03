Partita pazzesca del RisparmioCasa Vitulano C5 a Porto San Giorgio

Una partita difficile, ma non impossibile, erano state le parole di Ramiro Martinez alla vigilia della gara di questo pomeriggio. Alle difficoltà che una gara di questo tipo può presentare, si sono aggiunte poi le assenze di Gaku, per infortunio, e di Scigliano, che hanno costretto Mister Monsignori ad utilizzare diversi elementi con un minutaggio superiore rispetto al solito.

Una prestazione maiuscola quella dei sipontini, che hanno messo alle corde, specialmente nella ripresa, la corazzata marchigiana.

RisparmioCasa Vitulano C5 che scende in campo con Lupinella, Raguso, Crocco, Sampaio e Boutabouzi, risponde il Cobà con Fiuza, Del Pizzo, Manfroi, Mateus e Borsato.

La partita fin dalle prime battute è decisamente equilibrata, entrambe le squadre tentano in diverse occasioni la via del gol, per i padroni di casa il più pericoloso è Manfroi che, prima supera Sampaio, ma trova l’opposizione di Lupinella, poi è bravo a mettere in mezzo una palla dove però nessun compagno arriva.

I biancocelesti non stanno a guardare. Boutabouzi, autore di una partita strepitosa, ci prova su punizione ma il suo destro viene deviato dalla barriera, poi è Riondino che con una puntata di sinistro mette in difficoltà Fiuza.

Il gol del vantaggio dei padroni di casa arriva al 10′, Manfroi sfrutta al meglio un passaggio corto in area di rigore sipontina e da due passi non sbaglia. La rete subita non demoralizza Lupinella e compagni che tentano subito di pareggiare con Raguso che non trova la porta dopo un imbucata di Sampaio, e poi con Riondino che al volo di destro manda la palla alta sopra la traversa.

Prima frazione che termina sull’1-0.

Nella ripresa i sipontini entrano in campo in maniera più decisa e fin dalle prima battute mettono alle strette il Cobà. Raguso va vicinissimo al gol quando al volo calcia a Fiuza battuto, la palla termina di un soffio a lato. Boutabouzi al 6′ fa tutto da solo, prende palla, salta due avversari e calcia, Fiuza respinge con il corpo, sulla ribattuta lo spagnolo viene toccato alle spalle in area di rigore, contatto che però la direzione arbitrale non vede.

Manfredonia che insiste, Raguso in contropiede serve al centro Martinez, interviene in scivolata Persec che salva la sua porta. Dall’angolo è ancora l’argentino che calcia al volo ma l’estremo difensore di casa è attento e la tocca fuori.

Cobà che si vede al 9′ e per due volte Lupinella deve superarsi su Persec, in entrambe le occasioni su colpo di testa ravvicinato. Ma è tutto qui perchè i sipontini riprendono a macinare gioco. Sampaio su punizione mette in difficoltà Fiuza che respinge sul corpo di Crocco, il numero 19 però non riesce a deviarla verso la porta.

Il gol è nell’aria e arriva puntuale al 10′ quando Sampaio calcia verso la porta trovando la deviazione di Del Pizzo per il meritatissimo pareggio.

Negli ultimi 10 minuti ci si attendeva una risposta da parte del Cobà che però non arriva, le migliori occasioni sono ancora per i sipontini. Martinez sfiora il palo con una puntata mancina da fuori aria, Sampaio invece dopo un ottimo dribling non riesce a dare forza al suo tiro che viene parato da Fiuza.

L’ultimo intervento del match è ad opera di Lupinella che, in spaccata, devia un tiro insidioso di Guga.

Termina 1-1 quindi il big match di Porto San Giorgio. Era importante dare una risposta alla sconfitta casalinga contro i marchigiani della scorsa settimana, era fondamentale far capire che il RisparmioCasa Vitulano C5 è una squadra viva, una squadra che sa superare l’ostacolo, una squadra che fino all’ultimo minuto dell’ultima giornata farà di tutto per vincere questo campionato.

TABELLINI:

FUTSAL COBA’: MARILUNGO, DEL PIZZO, BERNANDEZ, PERSEC, BAGALINI, MANFROI, MATEUS, FIUZA, DE ARAUJO, FIORETTI, BORSATO, CIANNI. ALL. RICCI.

RISPARMIOCASA VITULANO C5: LUPINELLA, RAGUSO, PESANTE, BOUTABOUZI, SOLOPERTO, TATULLI, PINEIRO, MARTINEZ, CROCCO, RIONDINO, SAMPAIO, MURGO. ALL. MONSIGNORI.

MARCATORI: MANFROI, AUT. DEL PIZZO

AMMONITI: CROCCO, MARTINEZ, BERNANDEZ, BAGALINI, DEL PIZZO, MATEUS.

M&A COMUNICAZIONE