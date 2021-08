Partita in ricordo di Franco Trigiani, video di Marco Placentino

Immagini con il drone realizzate da Marco Placentino in occasione della partita svolta il 5 Agosto, presso lo stadio comunale di Monte Sant’Angelo tra le vecchie glorie del calcio montanaro, in onore al compianto Franco Trigiani, portiere manfredoniano con un grande passato come portiere nelle file del Barletta, Foggia e Monte Sant’Angelo.