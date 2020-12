Partita anche la vaccinazione a Casa Sollievo della Sofferenza

Stamattina, intorno alle 11.30, scortato dalle pattuglie della Guardia di Finanza, il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Foggia ha consegnato all’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza le prime 10 dosi di vaccino Covid-19 attualmente in distribuzione in Italia.

I flaconcini sono stati subito affidati ai farmacisti dell’Ospedale che hanno provveduto alla preparazione per l’iniezione nel Laboratorio di Galenica Sterica dell’Unità di Farmacia. Subito dopo, medici e infermieri del Dipartimento hanno provveduto ad iniettare le prime 10 dosi agli operatori sanitari dell’Ospedale, preventivamente registrati nella piattaforma regionale on line.

“Oggi è una giornata davvero importante che segna un punto di svolta nella gestione della pandemia – ha spiegato il direttore generale Michele Giuliani –. Con la vaccinazione dei primi 10 operatori sanitari possiamo iniziare a sperare in un futuro migliore. È l’inizio di una nuova fase della gestione della pandemia e Casa Sollievo c’è, c’è anche questa volta.

Continueremo a gestire tutti i pazienti Covid-19 che si rivolgeranno a noi, e presto ci preoccuperemo di vaccinare tutti gli operatori sanitari per offrire uno strumento in più per difendersi e per assistere al meglio le persone”