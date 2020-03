Parte la Spesa Sospesa

E’ partita ufficialmente la campagna Spesa Sospesa organizzata da ManfredoniaNews.it, Il Sipontino, Stato Quotidiano, Rete Smash, Radio Manfredonia Centro, Pro Loco e l’on. Antonio Tasso, in collaborazione con la Caritas Diocesana di Manfredonia Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo e il patrocinio del Comune di Manfredonia.

Da oggi tutti gli esercizi che esporranno la locandina qui pubblicata daranno la possibilità ai loro clienti di acquistare beni alimentari di prima necessità che verranno raccolti dai volontari della Caritas Diocesana e distribuiti alle famiglie che non hanno più un reddito a causa della chiusura di tutte le attività per la pandemia di Coronavirus.

Tutti noi abbiamo la possibilità di dare un aiuto concreto in questo momento di crisi. Manfredonia ha un cuore grande, e lo sta dimostrando. Sempre con la raccomandazione di restare a casa chi può e vuole collabori a questa campagna.

I prodotti da acquistare principalmente sono: latte a lunga conservazione, farina, zucchero, sale, alimenti da banco, pasta e pastine anche per neonati, legumi in scatola, riso, tonno, pelati, salsa di pomodoro, biscotti anche per bambini, prodotti per l’infanzia (pannolini, omogeneizzati) e qualsiasi cibo in scatola.

Naturalmente facendo attenzione alla data di scadenza.

Gli esercenti che abbiano desiderio di aderire all’iniziativa possono chiamare questi numeri precisando il giorno in cui vogliono venga fatto il ritiro della merce, poiché mezzi e il personale a disposizione non sono tantissimi e non possono girare tutta la città in una sola giornata.

Francesco: 347.5812304 oppure Gianni: 334.795121 oppure scrivere una mail a: spesa.sospesa@libero.it

Per le donazioni in denaro contattare via mail: caritasmanfredonia@libero.it

Oppure effettuare un bonifico con causale: Spesa sospesa

C.C. Ente Arcidiocesi Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo

IT06Z0311178450000000000093

Questa la lista dei negozi aderenti all’iniziativa:

Qui si possono vedere i bonifici già arrivati alla Caritas: