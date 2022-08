Parte la nuova stagione del San Severo Calcio

Parte ufficialmente la stagione agonistica del San Severo Calcio, formazione che partecipa al campionato regionale di Eccellenza, in un percorso che coincide con i 100 anni di attività del sodalizio giallogranata. La squadra, agli ordini del mister Danilo Rufini, si è ritrovata allo stadio “Ricciardelli” per l’inizio della preparazione. Molte facce nuove, tanta voglia di fare e di misurarsi un torneo che si profila ad alta tensione e dove il San Severo intende recitare un ruolo di prestigio anche per suggellare l’importante anniversario. Un vero e proprio countdowm in attesa della stagione agonistica che partirà il 4 settembre con la Coppa Italia e il 18 settembre con il campionato.

C’è tanto entusiasmo in casa giallogranata. «Si riparte, con tanti sogni e progetti da mettere in campo – commenta il presidente Dino Marino – in una stagione in cui coincidono obiettivi importanti e i cento anni del San Severo Calcio, unico sodalizio sportiva del Foggiano con alle spalle una vita così longeva e ricca di momenti importanti. Questa stagione agonistica sarà davvero ricca di emozioni e bisognerà mettere in campo passione e voglia di vincere. Per questo ci siamo affidati a mister Rufini: con lui in panchina abbiamo già scritto importanti pagine per il nostro club, ora ne aggiungeremo altre. A breve presenteremo anche il programma delle manifestazioni per il centenario, con una serie di iniziative soprattutto di carattere culturale. Insomma, il San Severo c’è…».

La preparazione continuerà nei prossimi giorni sotto la guida dello staff tecnico. Scadenze di intenso lavoro per affinare la preparazione. «Finalmente si torna in campo – aggiunge l’allenatore Rufini -. Sono soddisfatto della rosa che siamo riusciti a costruire insieme al ds Andrea Florio e con l’appoggio e la fiducia della Società. In questi giorni si inizia a sudare e a respirare aria di campionato. Lavoreremo con tutto lo staff per arrivare pronti al primo impegno di Coppa. Vogliamo dare soddisfazioni e lustro alla piazza di San Severo che merita tanto e ci aspettiamo una partecipazione attiva da parte di tutti in termini di entusiasmo ma anche di abbonamenti Anche quest’anno la Società ha voluto fare sforzi in un periodo difficile per tutti, con la motivazione maggiore dovuta ai festeggiamenti del Centenario».