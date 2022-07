Parte la campagna elettorale sotto l’ombrellone

La campagna elettorale sotto l’ombrellone sarà intensa non solo tra i partiti, ma anche tra i candidati locali per Camera dei Deputati e Senato. Alla Circoscrizione Puglia spettano 27 posti alla Camera e 13 al Senato ed i partiti sono in fermento e non sono, o almeno così si mormora, assolutamente pronti per l’imminente tornata elettorale. Inizia, quindi, la corsa alle liste tra vecchie glorie, outsiders e amministratori.

I collegi uninominali

Il collegio 1 (Foggia) aggrega 39 comuni della provincia foggiana, incluso il capoluogo. Il territorio interessato è collocato prevalentemente nella parte della provincia a ovest di Foggia; altri centri rilevanti per numero di residenti sono San Severo e Lucera.

Il collegio 2 (Cerignola) aggrega i restanti 22 comuni della provincia di Foggia e 3 comuni della Bat: Trinitapoli, San Ferdinando di Puglia e Canosa di Puglia. Il collegio si sviluppa prevalentemente nell’area del Parco del Gargano e si allunga verso sud fino ai comuni di Cerignola e Canosa di Puglia. Altri centri rilevanti per numero di residenti sono Manfredonia e San Giovanni Rotondo.

Sindaci, amministratori e nuovi candidati

Iniziano già in smentita i sindaci di San Severo e Troia, Francesco Miglio e Cavalieri, che non sembrano intenzionati ad una nuova avventura romana a differenza dell’assessore al bilancio Raffaele Piemontese che, dicono nelle sedi opportune, è già dentro i palazzi romani, probabilmente in compagnia di qualche suo amministratore, come il vice sindaco di Vieste Rossella Falcone, donna più votata alle precedenti amministrative.

In area centrodestra spiccano i big della politica di capitanata, ovvero Giandiego Gatta e Giannicola De Leonardis, entrambi già consiglieri regionali. A loro seguito potrebbero entrare anche il precedente commissario provinciale del partito della Meloni, Giandonato La Salandra oppure delle nuove leve, come il Presidente dei Giovani meloniani Mario Giampietro e il commissario cittadino del partito di Vieste, Matteo Parisi. Verso il Gargano la figura più richiesta è sicuramente Anna Maria Fallucchi, pronta ad entrare nei banchi di Palazzo Madama, però con un solo dubbio: con Fitto nel centrodestra o Emiliano?

Le elezioni politiche si svolgeranno, per la prima volta, nel secondo semestre dell’anno, il 25 settembre; gli eletti della XIX Legislatura non saranno più 945 (630 per la Camera e 315 per il Senato) ma “solo” 600: 400 prenderanno posto fra i banchi di Montecitorio, 200 siederanno a Palazzo Madama.