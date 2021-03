Parte il Pre-Festival de ilsipontino, fino a sabato tanti ospiti per commentare insieme Sanremo

Il festival di Sanremo è da sempre l’evento più atteso e seguito in Italia.

Per questo abbiamo deciso di commentarlo insieme con il nostro Pre-Festival! Ogni giorno da Martedì a Sabato dalle 19.30 alle 20.00 vi terremo compagnia in live streaming sulla pagina facebook de ilsipontino.net con tanti ospiti e personaggi per vivere insieme e commentare le emozioni di Sanremo.

Conduttori del live saranno Felice Sblendorio, Maria Teresa Valente e Matteo Palumbo che si alterneranno con i numerosissimi ospiti della settimana.

Nella prima puntata di Martedì alle 19.30 ospite in diretta Nicola di Bari, l’artista originario di Zapponeta che ci racconterà le sue 2 vittorie del 1971 e 1972.

Roma Le Méridien Visconti Rome 27 dic 2019 – Presentation film TOLO TOLO Nicola Di Bari Credit: Giuseppe Andidero

In compagnia di Rachele di Fiore commenteremo il primo giorno del festival. Proveremo a commentare le canzoni, gli ospiti ed i look.

Inoltre nella nostra personalissima versione sanremese, lanceremo ogni giorno un inedito di un talento locale, Martedì sarà il giorno di AMON e EMA che hanno prodotto “Forever“.

Tutte le puntate andranno in onda anche su Teleblu, il giorno successivo alle 14.30