Parte il contest per sarte ed appassionate, in onore di “Genny e Zio Angelo” promosso dall’Ass. Magicaboola per il Carnevale Digitale, ecco come partecipare

TROFEO “GENNY – ZIO ANGELO”

CONTEST PER SARTE ED APPASSIONATE PER LA MIGLIORE REALIZZAZIONE SARTORIALE

Partecipa anche tu al “VEGLIONCINO DEI BAMBINI DIGITALE” promosso dall’Associazione Magicaboola, in memoria di 2 care figure dello staff : la geniale sarta Jenny Quitadamo ed l’amatissimo creativo e tecnico delle luci Angelo Loconsole (per tutti “Zio Angelo”), entrambi preziosi testimoni dell’ingegno e dell’amore per il nostro Carnevale.

“LE SARTE SIPONTINE: linfa vitale della sfilata, che per il giorno di carnevale con amore, passione e prestigiosa maestria non confezionano dei semplici abiti ma veri e propri capolavori. Con il loro bagaglio di esperienza e manualità danno forma ai sogni e alle folli idee di ogni gruppo mascherato! “

L’ Associazione Magicaboola ha deciso di ringraziare e coinvolgere nel Carnevale Digitale proposto da POP Officine Popolari, questa importante categoria, con un contest a loro dedicato, istituendo il trofeo “Genny – Zio Angelo “per il costume più fantasioso e meglio realizzato!

Si è deciso di farlo con il “veglioncino dei bambini” perché non c’è sarta/o che non abbia realizzato un costume di carnevale per un/a bambino/a! Tutte prima o poi cadono nella tentazione di cucire un abito estroso e fantasioso su misura per il proprio figlio, nipotino. Non si può dir di no ad una delle più belle gioie dei bambini!

Care sarte, cosa aspettate! Scegliete l’abito più bello che avete realizzato negli scorsi anni…o che state realizzando in questo periodo. Il più curato nei dettagli, il più stravagante o quello che vi ha reso più orgogliose tanto da dire “Sono davvero brava!”

Scattate una foto ed inviatela in posta diretta sulla pagina facebook di Associazione Magicaboola!

Associando alla foto il vostro nome, cognome ed una breve descrizione dell’abito e dei tessuti utilizzati!

Attenzione: non saranno solo i like a decretare il miglior costume ma anche una giuria esperta che pubblicherà i suoi voti su ogni abito!

REGOLAMENTO:

– L’abito non deve aver partecipato in concorso alle grandi parate del carnevale

– L’abito deve essere sartoriale ed artigianale

– La foto può contenere solo l’abito, chi preferisce può anche mostrare l’abito indossato (per la privacy potete coprire il volto del minore)

Le opere saranno pubblicate in base all’ordine di arrivo sulla pagina facebook di Magicaboola fino al 14 Febbraio alle ore 23.59, non saranno validi i like per la votazione, questa pubblicazione servirà solo a raccogliere e mostrare i partecipanti.

Tutte le opere pervenute saranno dal 14 Febbraio pubblicate sulla pagina del Carnevale di Manfredonia per la votazione dei partecipanti.

Si potrà votare fino a Venerdi 19 Febbraio alle ore 20.00.

Sabato 19 Febbraio sarà decretato l’abito vincitore e assegnato il trofeo!