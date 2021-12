Parte domani, anche a Manfredonia, la campagna vaccinale per i bambini dai 5 agli 11 anni

Parte domani, 16 dicembre, anche a Manfredonia la campagna vaccinale, con le prime 20 somministrazioni, per i bambini e le bambine dai 5 agli 11 anni.

“Sì, perchè noi vogliamo proteggerli”

Tutto è pronto al plesso centrale dell’ *Istituto comprensivo Ungaretti Madre Teresa di Calcutta* per accogliere le famiglie che con grande senso di responsabilità hanno deciso di vaccinare i propri figli.

Proprio per i più piccoli è importante tornare a vivere e recuperare spazi di socialità fondamentali per la crescita e per il loro benessere.Altre somministrazioni sono già programmate nei prossimi giorni.