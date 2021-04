Parliamo Manfredoniano: “Santìlle”

Santìlle s.m. = Santino

Riporto testualmente la definizione essenziale della Treccani:

«Piccolo cartoncino rettangolare stampato, che su un lato riproduce la figura di un santo o altro soggetto sacro, e sull’altro reca una preghiera o formula di invocazione»

La foto riproduce una immagine a noi molto cara.

In lingua italiana è passata la voce “santino” anche per designare l’immagine che i candidati politici-amministrativi producono di sé per la campagna elettorale.