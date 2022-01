Parliamo Manfredoniano: Rumbamjinte

Rumbamjinte s.m. = rottura, seccatura, fastidio, disturbo.

In italiano esistono alcune locuzioni per questa situazione:

c’è quella pulita: “rottura di scatole”;

poi c’è quella più colorita “rottura di balle”;

infine quella triviale “rottura o rompimento di palle” (scusate).

Il dialetto usa “rottura” nella forma letteraria/arcaica di “rompimento”.

Il nostro sostantivo rumbamjinte (che rumbamjinte! ‘nu rumbamjinte!) da solo – per merito della nota capacità di sintesi del nostro dialetto – riesce ad esprimere anche quello che non si enuncia.

Non c’è bisogno di specificare compiutamente, anche se sottaciuto, che cosa va in rottura.

È ovvio, sottinteso, fatale.



Storiella finale.

Un impiegato imbranato, si rivolgeva attraverso il telefono con molta frequenza quotidianamente ad un suo collega per chiedere chiarimenti, ritocchi, consigli, procedure, ecc.

Questo collega, durante uno dei tanti martellamenti, lo blocca, e gli dice:

-«Aspetta! Hai un foglio? Prendi appunti!…. Scrivi in stampatello: “LA PITTURA”»

-«OK, l’ho scritto: e adesso?»

– «Adesso leggilo da destra verso sinistra!»

