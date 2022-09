Parliamo Manfredoniano: “Nghiüde”

’Nghiüde v.t. = Rinchiudere,

Deriuva dal latino in+cluder.

Specificamente, ricoverare in manicomio; mettere in collegio o in convento.

Accettabile anche la versione ‘nchjüde

Puverèlle, l’anne ‘nchjüse pecchè nun putöve sté cchjó alla chése = Poverina l’hanno rinchiusa (in manicomio) perché non poteva rimanere più in casa (violenta per schizofrenia).

Da uagnöne so stéte trìste assé, e m’anne ‘nghjüse jìnd’u collègge. = Da ragazzino sono stato troppo irrequieto e mi hanno messo in collegio.

tratto da Parliamo Manfredoniano