Parliamo Manfredoniano: “Chi fatüje, mange; chi nen fatüje, mange e böve”

Chi fatüje, mange; chi nen fatüje, mange e böve (prov.) = Chi lavora mangia; chi non lavora mangia e beve.



Un proverbio un po’ canzonatorio, ma non troppo.



Ho già spiegato che (clicca ->) fatüje significa lavoro.



Fatüje si identifica con fatica perché generalmente si riferiva solo a quello manuale. Quello intellettuale non era considerato una fatica vera e propria.



Comunque il lavoro consiste nell’«impiego di energia diretta a un fine determinato», a prescindere dalla sua forma perché è fatica sia quello manuale, sia quello intellettuale.

tratto da Parliamo Manfredoniano