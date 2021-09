Parliamo Manfredoniano: “Caseriande”

Caseriande agg. = bighellone, ozioso.

Persona va da una casa all’altra di amici e conoscenti per chiacchierare, o per scroccare cibarie e bevute, o solo a pettegolare e a perdere tempo.

Il sostantivo è strutturato come malazziunande = delinquente, furfante, avvezzo a compiere cattive azioni.



Mariètte jì caseriande assé = Mariella (invece di sbrigare e faccende domestiche) se ne va bighellonando di casa in casa a spettegolare.

Il dialetto sovente è molto sintetico, cioè esprime con un solo termine un intero concetto.

Nota linguistica:

Deriva dal verbo caserié = andar di casa in casa.

Nei paesi garganici tuttora dicono càsere per indiucare il plurale di chése = casa.

Questa voce da noi è ormai scomparsa, perché usiamo chése sia al singolare, sia al plurale, salvo che in questo verbo e i suoi derivati.

