Parliamo Manfredoniano: “All’ammèrse”

Ammèrse (all’) loc.avv. = Inversamente, al contrario, a rovescio



La locuzione avverbiale all’ammèrse = alla maniera inversa, è molto usata quale antitesi di alla drìtte = alla maniera giusta, correttamente.



L’amico dr.Matteo Rinaldi – che ringrazio pubblicamente – mi ha suggerito una simpatica locuzione idiomatica: sté c’u cüle all’ammèrse = essere maldisposto, irritato, nervoso.



Giuànne stamatüne c’jì javezéte c’u cüle all’ammèrse = Giovanni stamane è intrattabile.

Alla lettera: Giovanni stamattina si è alzato con il culo all’inverso.

Insomma non gli va bene nulla!



Se trattasi di indumenti indossati all’ammèrse si dice a ‘nnanze-dröte = avanti-dietro.



Nota linguistica:

La preposizione “con” si traduce spesso con “pe“, Talvolta si traduce con “cu” come in Campania (ricordate Resta cu ‘mme).

Personalmente ho una leggera propensione per il “pe“, perché mi sembra più antico, e quindi linguisticamente più genuino. Faccio qualche esempio:



Jü parle pe tè e tó nen me sjinte = Io parlo con te e tu non mi ascolti,

Quanne sté pe mmè nen àdd’avì pavüre de njinde = Quando sei con me non devi aver paura di nulla.

Jògge stéche pe ‘nu delöre de chépe.. = Oggi sto con un mal di testa…

Jì arrevéte cu ‘nu sìcchje d’acque pe lavé ‘ntèrre.= È arrivato con un secchio di acqua per lavare il pavimento.

FONTE: https://www.parliamomanfredoniano.it/ammerse-all/