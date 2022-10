Parla Roccella: “Difendo la 194, ma l’aborto è il lato oscuro della maternità”. “No all’adozione delle coppie gay”

Eugenia Roccella, la ministra alla famiglia, alla natalità e alle pari opportunità del Governo Meloni, non fa nessun passo indietro. Le sue posizioni contrarie all’aborto, alle coppie gay e alla gestazione per altri – molto criticate in questi ultimi giorni – sono ancora le stesse. La Ministra, in una lunga intervista al Foglio, ha confermato alla giornalista Annalena Benini le sue opinioni su questi temi così divisivi.

“Io ho ricevuto attacchi strumentali sia nel contenuto che nel problema in sé: io non ho le deleghe sulla legge sull’aborto, non riguarda me. E anzi, io difendo la legge 194. Ma l’avversario più comodo per la sinistra Ztl è la costruzione di una figurina bigotta e reazionaria su cui scagliare le freccette, cioè io. Ma confrontarsi con idee diverse, che non siano tipicamente pro life, per loro è complicato”, afferma la ministra con un passato (poi ritrattato) da attivista radicale.

Per Roccella, dunque, nessuno smantellamento della 194. “Ho detto in tutte le salse che io difendo questa legge e ritengo che gli attacchi alla 194 siano invece tutti a sinistra: la 194 è una legge molto equilibrata che mette dei paletti, ad esempio prevede il diritto all’obiezione di coscienza. Ultimamente c’è stata la manifestazione delle donne di Nonunadimeno per abolire l’obiezione di coscienza”.

Il tema della tutela dei diritti civili, secondo molti osservatori sbilanciato con la nomina a ministro di una persona così conservatrice come Roccella, non ha stupito solamente l’opposizione e la sinistra. Ieri, infatti, Gianfranco Fini, padre nobile della destra, ha consigliato a Giorgia Meloni di non indietreggiare sui diritti.

Roccella anche sui diritti della comunità LGBT+ oggi ha detto la sua. “Non è vero che noi siamo contro le unioni civili, la verità è che siamo contrari alla seconda parte della legge, in cui si apre all’utero in affitto”. Sulla stepchild adoption la replica è secca: “Sono contraria: penso che un bambino debba avere una madre e un padre”.