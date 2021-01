Parco Nazionale del Gargano, abbandono di rifiuti speciali. Le foto

Scoperto abbandoni di rifiuti speciali, in uno dei punti di interesse per le osservazioni naturalistiche, nel Parco Nazionale del Gargano (Oasi Lago Salso SP.141).La scoperta dei rifiuti, è stata fatta, cristallizzata e denunciata alle autorità preposte, dalle Guardie Ambientali Italiane di Manfredonia, durante controlli sul territorio, per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente.

La tipologia dei rifiuti abbandonati, nello specifico sono: Cavi di rame sguainata, pneumatici, materiale da risulta, scarti di potatura e rifiuti urbani. Questi rifiuti devono essere rimossi al più presto, per far si, che l’area in oggetto diventi una discarica abusiva.

Nell’attesa che vengono svolti ulteriori controlli, dalle autorità competenti e visionate alcune telecamere nella zona, l’abbandono dei rifiuti è da considerarsi, a carico di ignoti.











Alessandro Manzella