Parco giochi a Monte Sant’Angelo appena inaugurato e già oggetto di atti vandalici. “Se minori pagheranno i genitori”

Il parco giochi sito in Zona Ingrasso, da poco realizzato, è stato oggetto di atti vandalici.

Giostrine danneggiate e rifiuti abbandonati.

È stata già sporta denuncia ai Carabinieri, i quali si sono immediatamente adoperati per individuare i responsabili. Attraverso le immagini delle telecamere presenti in zona si potrebbe risalire ai loro nomi. Essendo evidente la responsabilità civile quanto quella penale, si confida in un pronto ravvedimento da parte degli autori del vile gesto e, se minori, attraverso i propri genitori, provvedendo al ristoro dei danni quantomeno per attenuarne le conseguenze.

Questi episodi vergognosi nuocciono alla comunità, auguriamoci non abbiano più a ripetersi!

Michele Fusilli – ViceSindaco di Monte Sant’Angelo