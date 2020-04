Parco Gargano, riconfermati i quattro sindaci uscenti nel direttivo

I sindaci di Cagnano Varano, San Marco in Lamis, Rignano Garganico e Vico del Gargano sono stati riconfermati nel direttivo dell’Ente Parco Nazionale del Gargano durante unalunga seduta della Comunità del Parco svoltasi in videoconferenza per via dell’emergenza Covid-19. Quattordici sindaci hanno espresso il loro voto mentre in tre si sono astenuti (Apricena, Ischitella ed Isole Tremiti).

“Rinnovo i miei più cari auguri di buon lavoro a Claudio Costanzucci, Michele Merla, Luigi Di Fiore e Michele Sementino, dichiara il Presidente dell’Ente Pasquale Pazienza. Sono convinto che insieme potremo conseguire importanti risultati, nel bene e nell’interessedi tutto il Gargano”.

Nel corso della riunione della Comunità del Parco, oltre alla designazione dei quattro componenti del direttivo, si è discusso anche di altri punti all’ordine del giorno, tra cui quelli proposti proprio dal Presidente Pazienza: problematica dell’abbruciamento dei residui vegetali derivanti dalle attività agricole e forestali edei residui di potaturanell’area protetta, interventi sul randagismo in area Parco, progetto WI-FI Italia e individuazione di siti caratterizzati da presenza di amianto.

Il prossimo step è fissato per il 22 aprilequando il Consiglio Direttivo tornerà a riunirsi, sempre in video conferenza, per affrontare diversi argomenti tra cui l’approvazione del Bilancio di previsione 2020e la presa d’atto del Decreto Ministeriale di nomina della nuova direzione dell’Ente Parco Nazionale del Gargano.