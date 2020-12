Parco Gargano, Casanova: “Il Tribunale rigetta il ricorso dell’ex direttore Villani, ora si chiuda questa brutta pagina e si lasci lavorare l’Ente”

“L’anno nuovo porti finalmente serenità al Parco del Gargano. Le pressioni politiche dei 5 stelle locali, le interferenze della sinistra romana e l’inerzia del Ministro Costa si sono scontrate frontalmente con la Sentenza del Tribunale di Foggia emessa nei giorni scorsi. La Sezione Lavoro, infatti, ha messo una pietra sopra la polemica politica gonfiata ad arte dai grillini sul mancato superamento del periodo di prova del Direttore del Parco, Maria Villani. Secondo il giudice, l’atto del Presidente Pazienza, contrattualmente previsto, non ha comportato danni emergenti all’ex direttore ed il suo ricorso manca di fondamenti evidenti. Motivo per cui lo ha rigettato. Tanto quanto basta per mettere a tacere una volta per tutte le urla sguaiate di quel grillismo che prima inneggia alla non intromissione della politica negli Enti e poi le prova tutte pur di accomodarsi nei posti di comando, tirando per la giacchetta Ministri e sottosegretari e brandendo la clava del fango mediatico”. E’ quanto dichiara in una nota l’europarlamentare della Lega Massimo Casanova.

“Ora basta. E’ ora di restituire serenità all’intero territorio, all’Ente Parco e ai suoi operatori. Il Ministro Costa si dimostri indipendente dalle beghe locali scatenate dai parlamentari del suo partito e ascolti invece il grido di dolore dei Sindaci della Comunità del Parco che chiedono chiarezza e tempi certi. Si superi questa brutta pagina di pressioni politiche e si metta finalmente il Parco nazionale del Gargano in condizione di liberare tutte le sue potenzialità in termini di tutela della biodiversità, di capitale naturale e di valorizzazione economica.

Il nostro unico obiettivo, come Lega, è quello di avere un ente che finalmente funzioni a vantaggio e sviluppo del territorio foggiano. In quest’ottica, l’autonomia di gestione è per noi principio sacrosanto, non uno spot vuoto da agitare alla bisogna per mera propaganda come conferma l’involuzione ormai conclamata del grillismo” conclude l’esponente leghista.