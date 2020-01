Parco del Gargano e FerGargano vogliono il completamento della ferrovia garganica

Il Gargano oggi è raggiungibile in treno grazie a FerGargano solo da Foggia a Peschici Calenella, e in estate da Foggia a Siponto e Manfredonia. Il sogno è quello di completare il periplo e portare il treno anche in altre città importanti come Vieste, mattinata, Monte S. Angelo e San Giovanni Rotondo. Utopia? Per il presidente del Parco Nazionale del Gargano, Pasquale Pazienza non è affatto utopia, e tra i suoi obiettivi ci sono sicuramente gli obiettivi di crescita economica della Montagna del sole. Uno di questi è sicuramente il completamento della ferrovia garganica. L’idea piace molto ai vertici di Ferrovie del Gargano, che già da tempo pensano a trasportare turisti e residenti con i treni di ultima generazione, a basso impatto ambientale. Il direttore di esercizio, Daniele Giannetta, ci crede e confida nella massima collaborazione delle istituzioni locali, ad iniziare dall’Ente Parco. “Sarebbe fantastico, mi fa piacere che finalmente un presidente del Parco ha idee lungimiranti che sicuramente aiutano l’economia e la crescita sociale del territorio”.

