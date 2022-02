Parcheggi pubblici a pagamento a Manfredonia, si cerca personale per la gestione della sosta: l’avviso

Servizio di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento senza custodia. Contratto Rep. 10596 . CIG: 8189654C44.

Preavviso di selezione del personale da adibire al servizio di gestione della sosta.

“ La Società Publiparking Srl, affidataria del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento nel Comune di Manfredonia, comunica di aver affidato a Gi Group spa – Agenzia per il lavoro – la ricerca e selezione di:

– n. 9 Ausiliari della Sosta, con contratto part time (24 ore settimanali), con compiti di controllo delle aree di sosta a pagamento

– n. 3 Ausiliari della Sosta/Addetti alla Manutenzione primaria, con contratto part time (24 ore settimanali), con compiti di controllo delle aree di sosta a pagamento e di manutenzione primaria.

I requisiti di partecipazione sono:

per il profilo di Ausiliario della Sosta

– Residenza nel Comune di Manfredonia

– Diploma di istruzione secondaria

– Età inferiore ai 40 anni compiuti alla data di scadenza delle domande

– Conoscenza di almeno una lingua straniera (preferibilmente inglese, francese, tedesco o spagnolo)

– Possesso della patente di guida di tipo B

per il profilo di Ausiliario della Sosta/Addetto alla Manutenzione

– Residenza nel Comune di Manfredonia

– Diploma di licenza media

– Età inferiore ai 45 anni compiuti alla data di scadenza delle domande

– Conoscenza di almeno una lingua straniera (preferibilmente inglese, francese, tedesco o spagnolo)

– Possesso della patente di guida di tipo B

Sarà possibile inviare la candidatura ESCLUSIVAMENTE tramite i seguenti link che saranno attivi dalle ore 23.30 del giorno 27 Febbraio 2022 alle ore 23.30 del giorno 5 Marzo 2022:

– per il profilo “Ausiliario della Sosta” https://it.mygigroup.com/members/jobs/seek/viewoffer/323783?board=10015

– per il profilo “Ausiliario della Sosta/Addetto alla Manutenzione”https://it.mygigroup.com/members/jobs/seek/viewoffer/323777?board=10015

Non saranno prese in considerazione candidature inviate tramite altri canali.

NB:

Si avverte che per il rilascio del “Decreto del Sindaco” di Ausiliario della Sosta necessario per lo svolgimento delle mansioni relative ai profili ricercati, i candidati dovranno:

– avere idoneità fisica certificata dal medico competente in materia di lavoro e sicurezza;

– possedere i requisiti di moralità richiesti per la costituzione del rapporto di lavoro.

Publiparking Srl