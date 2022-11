Paratici e Conte ci hanno preso gusto, nuovo blitz in casa Juve: addio a gennaio

La Juventus è tornata. Quinta vittoria consecutiva in campionato senza subire reti ma con un gioco poco entusiasmante, almeno così è stato ieri contro il Verona. Vincere è l’unica cosa che conta, che sia a “corto muso” o strapazzando l’avversario, l’importante è portare a casa i 3 punti. I risultati dicono che questa è una Juve da Champions ma mentono. È bastato un Verona imbottito di riserve a mettere in difficoltà i bianconeri che se non fosse stato per il gol, stupendo, di Moise Kean avrebbe pareggiato con una squadra che ha messo a referto la nona sconfitta consecutiva. Allegri con la sosta che si avvicina avrà modo di perfezionare il suo stile di gioco e chiedere alla società di intervenire sul mercato per regalargli qualche innesto di qualità.

Paratici e Conte pescano di nuovo in casa Juve

La Juventus non ragiona solo sul mercato in entrata ma anche su quello in uscita. Sono diversi i giocatori considerati “cedibili” e tra questi vi è Weston McKennie. Il centrocampista volerà con la sua nazionale in Qatar per il Mondiale e la speranza della società è che sia protagonista in questa competizione in maniera tale da ricevere parecchie offerte. La Juventus ad oggi valuta McKennie non meno di 25 milioni e tra i club interessati a lui c’è il Tottenham di Antonio Conte. Come riporta il The Sun, gli Spurs vorrebbero acquistare il giocatore già a gennaio. Magari con uno sconto.