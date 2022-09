Paradiso, Canto XVIII, nella versione dialettale sipontina

L’Archivio Storico Sipontino,

per onorare anche a Manfredonia il 700° anniversario della morte di

Dante Alighieri,

ha creduto opportuno continuare a pubblicare la versione dialettale sipontina, curata da Pasquale Ognissanti (come avvenuto nel 2015 in occasione del 750° anniversario della nascita) (2021)

Canto XVIII

Ggjà sule ce gudeve pe lluvèrbe

cudduspècchjebbejéte, e mmeggusteve,

llumije, tembrande u dolce e ll’acèrbe

llacarnéle c’a Ddije me meneve

parlé: “Cange penzire, pinze, so’

vecin’ a Cudde ca lliturtesgreve.”

Me vuletè a ll’amurosedo’

d’u confortemije, e quanneije vide

ndall’ucchjesande amore, lasse po’

no ca d’u parlémije me deffide,

ma pe llammèndemeje ca n’i lice

sola sole, se d’atenn’éje guide

tande de cuddupunde pozze dice,

c’ammerandejèsse, tutte st’affètte

llibberejistète d’ognebbenedice,

fis’acchépjacereètèrne, derètte

llumeveVejatrice, u bbèllevise,

mm’accundandevep’u second’aspètte

vengènn’ammèp’a luce d’u sorrise,

decètt’jèsse: “sindellavuletéte

ca nd’all’ucchjemije n’ ji Paradise,

cume ce vede qquàchicapundéte

ll’affèttendalla viste, s’jissejitande

ca d’ jisse tutte ll’anemejilluvéte,

cchessìnd’ a fiamme u splèndoresande,”

me vuleté, e canuscìllavogghje

nd’jisse de rraggjunéaltrèttande.

E ccumenzé:”Ndaquèstaquindasogghje

de ll’arve, ca ce cambe da lla cime

fruttedéjesèmbe e ne mbèrdefogghje. (30)

So’ spiretebbejéte, ch’juse, prime

ca ngil’jèvene ce sendev’a voce,

sì c’ogne Muse ne sarrije opime.

Però mirend’icurne de lla croce;

cudde ca te nomene t’uà féll’atte

c’a nuvele u fuchesuveji veloce

Da lla croce è viste nu lume ndatte

p’unome Ggjusué, cum’jisse ce feje,

né saccj’uditte prime de llu fatte

E llu nome d’u jirteMaccabeje

è viste movenn’aterucelande

e lètizjejeve d’a zoche u paleje

acchessì pe Carlo Magne e p’Orlande

duje so’ vvenute,èfisséte u sguarde

cum’ucchjefiss’u falcone vulande.

Po’, ce pegghjéGugljèlme e Rinojarde

luducheGottifrede me so’ viste

pe quèdda croce, e Robèrte Guiscarde,

angore, tra lli luce mmote e miste

me mustréll’amme c’aveveparléte

ca tra i candande d’u cile artiste.

Mme ne vuletèndalludèstreléte

pe vedìndaVejatrice u duvere

o pe parlé, o pe ll’attesegnéte

e àgghja viste lli luce lluvere (pure)

tandegjoconde, c’a sovesembjanze

vengevell’ate e ll’ulteme solere,

e cume pe sèndecchjùdelettanze

ll’omefacènnebbune, d’jurn’ajurne

cj’accorge ca llavertùsoveavanze. (60)

llustèssemm’accurgì de ggeré ‘tturne

p’ucilenzimbrejevecrescjutell’arche

vedènnellumerachelecchjùadurne.

E cume ce cange nd’ustrittevarche

d’u timbebbjanghe donne, quann’u volte

ce léve da llavrejognellu carche,

cchessìll’ucchjemije, quann’uresvolte

p’ubbjangore de llatembrétastèlle,

sèste, ca ndajèsse m’aveve accolte.

E’ viste ndaquèddafaccjabbellèlle

llisfascille d’amorefiss’angore

segné a ll’ucchiemije sta favèlle.

E ccumevucilleassì da fore

cum’ajèssecundènde d’u pastore

fanne u bbèllerutille da pe llore

cchessìnd’i lume i sandecrejature

vulannecandavene e po’ facènne

moD, mo I, mo L, cumefejure.

Candanneprime a nota sovemuvènne;

po’ devendandejune de sti sègne

nu poche ce fermavenecettènne.

O Dive Pagaseje ca llingègne

fé gloriose e llifé pure cambé

e lore pe tè llicettà e règne

parleme de tè ch’i véc’atruvé

llafejura lore accumell’èlètte

nda sti verse curteassèsse da tè.

Fammemovedìcinghe volte sètte

vuchéle e conzonande;ijeagghje viste

lli parte, si, cume me danne rètte (90)

Diligitejustitiam, pe premiste

so’ vèrbe e nome de tutt’u depinde

Qui judicatisterram, finaliste

Po’nd’a M da lluvucabbelequinde

so’ rumaste urdenéte, sì ca Ggjove

pareve d’arginde e d’ore destinde.

Diligitejustitiam, prima/ sono verbi e nomi dintuttoildipinto,/Qui judicatisterram, ultimi,/ poi nella M del quinto vocabolo son rimasto ordinato, si che Giove/ sembrava distinto (fregiato) d’argento e d’oro

E’ viste ascènnell’ati luce addove

jeve a colme d’a M, llaccujaté

candanne, crede, u bbene ch’i fémove

po’ ccum’a rombe llicjoccheabbruscé

assèvene nu munn’asséjesfascille,

ca llistudeche ce fann’aguré

ca sèmbrerescjuscenecchjù de mille,

luce, cj’anghjéne chi ‘sséje chi poche

sì cum’u sole ca ll’appiccellispille; (sorteggia)

e ccujatéteagnunendalluluche

a chépe e cudde de n’aquelemm’arride vidi

appresendarce a lludestindefuche.

Llà, chic’appitte ne ndenena guide,

ma port’ jisse, da jisse ce rammènde

quèddavertù ch’ji forme pe llinide ( formazione, luogo di formazione)

L’atacundandèzze, ca accundènde

parevembrime de ngigljénd’aèmme

pe poche mosse cellatenembrènde (impiglia)

O dolcjastèlle chi e quandagèmme

mm’ànnemustréte c’a nostra giustizje

èffètteji d’u cile ca tu te ngèmme ! (entra nella M)

Pe qquèsteprejellammèndedduinizje

lla vite e llavertùtove, c’arrazze

ddùjèsse u fume ca sturaggevizje;

sì ca n’ata volta orméjendazze (adiri)

c’accatté e vènnejind’allutèmbje

ca c’jichjuse de sègnee sandembrazze,(merachele)

O melizje d’u cile ca cundèmbje

prije pe quidde ca stanne ndretèrre

tutt’avvezjèteddret’ a mél’esèmbje.

Ggjà ce vulevep’ispédeféguèrre,

ma mo ce fèluvènne o qua o quive

llu péne c’u pèdre a nescjunesèrre: (esclude, nega)

ma tu, ca schjitte pe scangellé, scrive,

pinze ca Pitre e Pavele so’ murte

p’a vigna ca uaste, so’ ‘ngore vive.

Llupute dice: so’ decise jimburte (al desiderio)

si a cudde ca vulìcambè sule

ca pe salteluuéte da lluturte

ca ne nganoscePescatore e Pule. (136) (Polo a Venezia)

Già solo si godeva per il verbo/ quello specchio beato, e mi gustavo/ il mio,temprando,il dolce e l’acerbo,/ la donna che mi portava a Dio,/ disse (parlò):”Cambia pensiero, pensi, io sono/ vicino a quello che disgrava i torti.”/ Mi voltai all’amoroso suono/ del mio conforto, e quando io vidi,/ nell’occhio santo amore, l’abbandono/ no perché diffido del mio parlare./ ma per la mia mente (memoria) che non ricorda (da) sola, se altri non la guida,/ (solo) tanto di quel punto posso dire,/ che ammirando lei, tutto (il mio) affetto/ è stato libero di ogni desiderio,/ fino a che piacere eterno, (che) diretto,/ illuminava Beatrice, il bel viso/ mi accontentavo con il secondo aspetto/ vincendomi con la luce del sorriso,/ lei disse: “ Girati ed ascolta,/ che nei miei occhi non vi è Paradiso,/ come si vede qualche volta/ l’affetto nella vista, se esso è tanto,/ che da lui tutta l’anima è tolta,/ così nella fiamma del santo splendore “,/ mi voltai e conobbi, la voglia/ in lui di ragiorare alquanto,/ ed iniziò: ” In questa quinta soglia,/ dell’albero che vive dalla cima, / dà sempre frutta e non perde (mai) foglia. (30)

Sono spiriti beati, che sopra, prima/ che venissero nel cielo si sentiva la voce,/ si che ogni Musa ne sarebbe piena./ Però guarda nei corni della croce,/che quello che ti nomino ti darà l’atto/che la nube fa il suo fuoco veloce./ Dalla croce ho visto protrarsi un lume/ con il nome Giosué, come lui si fa, /né ho compreso il dire prima del fatto,/ ed il nome dell’alto Maccabeo,/ ho visto un altro rotolando/ e gioia veniva dalla corda della trottolina/ così per Carlo Magno, e per Orlando/ due son venuti, ho posto lo sguardo/ come l’occhio guarda il volo del falcone./ Poi prese Guglielmo e Rinoardo,/ il duca Gottifredi mi son visto/per quella croce e Roberto Guiscardo/ ancora, tra le luci in movimento e miste/ mi mostrò l’anima che aveva parlato/ che è artista tra i cantanti del cielo./ Mi voltai sul lato destro/ per vedere in Beatrice il dovere/ o per parlare, o per l’atto segnato/ e ho visto le luci vere (pure),/ tanto giocondo che la sua somiglianza/ vinceva le altre e l’ultimo solatìo,/ e come per avvertire più (cosa) dilettevole/l’uomo facendo bene, di giorno in giorno/ si accorge che avanza la sua virtù, (60)

lo stesso mi accorsi di girare attorno/ assieme con il cielo era aumentato l’arco/ vedendo quel miracolo più adorno/E come cambia in un varco piccolo/ di tempo (la) donna, quando il volto/ si lava dal carico della vergogna,/ così l’occhio mio, quando si volse/ per il biancore (candore) della temperata stella / sesta, che in lei mi aveva accolto./ Ho visto in quel bel viso/ le scintille d’amore ancora fisse/ segnare agli occhi miei la nostra favella./ E come uccelli escono fuori/ per essere contenti del loro pastore,/ da per loro fanno un bel cerchio;/ così nei lumi sante creature/ volando cantavano e poi facendo/ mo D, mo I, mo L , come figure./ cantando prima muovendosi (in base) alla sua nota,/ poi divendendo una di queste note,/ si fermavano un po’ e tacevano./O diva Pagasea, che gli ingegni/ fai gloriosi e li fai vivere (rendi longevi)/ ed essi con te le città ed i regni,/ parlami di te che io li vado a cercare/ la figura loro come è letta (concepita);/ in questi brevi versi da te possono uscire./ Fammi ora vedere cinque volte sette/ vocali e consonanti; (e) io ho visto/le parti, così come mi danno retta (90)