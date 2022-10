Paradiso, Canto XIX, nella versione dialettale sipontina

PARADISO Canto XIX

Ce mustreve nnanz’a mmè scille apèrte

lla bbèlla fejure, c’u dolce frisse

cundènde faceve l’amme cunsèrte.

Rubbenètte jeve agnune addica misse

llu ragge d’u sole ardeve appeccéte

ca nda ll’ucchje mije ll’jévene nfisse

e quèdde c’a mmeè cunvine u dettéte,

méje purté voce, né nguacchje nghiostre

nfu pe fandasije e méje annutéte

ch’è viste e sendite parlé llu rostre

e suné nda lla voce e Ije e Mije

quanne nd’u cungètte jeve Nuje e Vostre.

E ccumenzé: “P’ jèsse ggjuste e pije

a quà so’ purtéte pe quèdda glorje

ca ne nge fé vènge da llu desije.

e ndèrre ije lasse quèsta memorje

sì fatte ca lli gènde lli malvége

parlanne d’ jèsse ne nfanne lla storje.”

Cchessì nu chelore pe tanda vrége

ce fé a ssènde, cume tand’ accure,

nu sune schjitte asseve da llastége;”

E ije apprisse: “o sèmbe vive fjure

d’a felecetà ètèrne, ca p’ june

me fanne penzé tutt’i vustre addure

luvéte, speranne, u grusse dejune

ca pe timbe mm’ò tenute p’a féme

ndruvanne ndèrre cive da nescjune.

Bbun’ u sacce ca ngile ate rejéme

lla gjustizje devine fé da spècchje

c’u vustre nn’u capisce p’u veléme. (30)

Sapite cum’attinde mm’apparècchje

a ssènde;sapite quèle ji equille

dubbje, ca mm’ji descjune tande vècchje.

Cume vucille assènne da cappille

move a chépe e p’i scille ce fé vande

mustrann’a voglje e facènne u bbellille,

è viste farce u sègne, ca d’uvande

d’a grazja devine jeve cundènde

p’i cande, juse sépe ch’ji nu ngande.

Po’ ccumenzé: “Chi ca ggeré llu sèste

a llu streme d’u munne, e jind’a jisse

separé ll’ammuccéte e manefèste

ne mbuteve lla vulundà fé mbrisse

nde tutte ll’univèrse, ca llu vèrbe

ne rremanèsse pe sèmbe nzuffisse.

E pe ccèrte ca llu prime supèrbe

llu cchjù mègghje de tutt’i crejature

pe nn’aspetté lume, cadètt’acèrbe;

ècche pecché c’ogne picca nature

ne mbo’, poche, receve tutt’u bbene

senza fenetorje e sole mesure.

Veduta nostre, allore, ch’i cunvine

a jèsse june d’i ragge de lla mmènde

de tutt’ i cose chjene ddich’i mine,

ne mbo’ pe nature jèsse pussènde

tande c’u prengipje suve ne ncèrne

cchjù de llà da quèdde ca tene u ndènde.

Però, nde lla gjustizje sèmb’ètèrne

lla vista ca receve cuddu munne

cum’ucchje nd’u mére vè e ce ndèrne;(60)

ca se pure da prute vede u funne

nda ll’acque nne llu vede e nindemene

jisse ji, ma ll’ammucce d’èsse llu tunne.

Luce ne nn’ji, se ne nvene u serene

ca nge storce méje, anze ji tènebre

o jombre de lla carne, o llu velene

asséje mo t’ji apèrte a latebre

ca t’ammucceve lla gjustizja vive

ca ne facive u mode tande crebre;

ca tu decive n’ome nascj’ a rive

a ll’Indo, e a , qua ne ngj’arraggjone

de CRISTE, né chi lègge, né chi scrive

e tutt’i voglje sove e lli cose bbone

so’, quande lla raggjone uméne vede,

sènza pecchéte nvite o nd’orazjone:

no bbattezzéte more e sènza fede

ddu sté sta gjustizje ca lli cundanne?

Ddica sté lla colpe s’jisse ne ngrede?

Tu che ssì ca t’ assitte nd’a llu scranne

pe ggjudeché lundène mille miglje

pe lla vista corte quand’e na spanne?

Cèrte c’a cudde c’a mmè fè suttiglje

s’a scretture sop’a vuje ne nfosse

llu dubbje sarrije e lla maraviglje.

Aneméle terrèstre, o chèpe grosse !

lla prima vulundà ca ggjà ji bbone

da sé, llu bbene granne, ne ng’ji mosse.

Tande ji ggjuste quande ce lla canzone,

ninde crejéte bbune, ce lla tire,

ma jèsse, llumenanne, lli raggjone (90)

Cume sop’a jisse u nide cj’aggire

dope c’a cecogne ò pascjute i figlje

e cume llu paste lore llu remire,

fecj’ u stèsse e javezé lli ciglje,

lla bbenedètta fejure ca ll’éle

muveve vuttéte da lli cunziglje.

Ggeranne candeve, e deceve: “Quéle

so’ lli note meje a ttè ca ne ndinde,

tand’ji gjudizj’ètèrne p’i murtéle.”

Cj’accujatarne po’ fuche lucinde

de llu Spirete Sande, nda llu sègne

ca nd’u munne i Ruméne so’ putinde.”

Jisse ò’ cundunuéte: “ nda custu règne

méje anghjéne chi nn’ò credit’a CRISTE

né prime e né po’ ca nchjuvèsse u lègne.

Ma vide: a tande u gride CRISTE, CRISTE

ca sarranne ngjudizje mene prope

e lli crestjéne ànna dannè Etiope

quanne cj’ànna ji lli duje collège.

june ricche n’ètèrne e ll’at’ inope

ch’i Pèrse potene dice a lli rège-

minde, cume ce vede llu libbre spèrte,

nd’addi ce scrive tutte llu desprège? Llà cj’uà vedì tra ll’opere d’Albèrte quèdde ca mo uà fé move lla pènne pecché llu règne de Pragh’ ji dèsèrte.

Llà cj’uà vedì u dole ca nd’a Sènne

adduce, mbrugghjannele lla munete,

cudde ca more a colpe de cutènne.(120)

Là cj’uà vedì supèrbje ca cj’assete,

ca fé llu Scotte e llu Nglese frì frì

ca ne mbote suffrì ind’a lla mete

lussurje e mullèzze cj’ànna vedi

pe quidde d’a Spagne e de lla Bbuuèmme

ca vande nganuscì e nè vulì.

Cj’uà vedì u zuppe Gjurusalèmme

segnéte pe na I pe lla bbondà,

quanne llu cundrarj’ uà segné na èmme.

Cj’uà vedì ll’avarizje e lla veltà

de quèdde ca guard’isole de fuche

ddica Anchise fenètte ll’età;

e a ddé a capì quand’ ji llu spruche

d’a screttura sove a lèttere mozze

c’ànna mètte asséje nd’a poche luche

ll’opre a agnune ànna semegghjé zozze

d’u bbarbe e d’u fréte, ca tand’ègrèzje

Nazjone, e deje corone pe lli bbozze.

E cudde de Purtjalle e de Norvèzje

là cj’ànna canosce, e cudde de Rasce

ca méle ò viste u conje de Vènèzje.

O bbejéte Unghèrije, ca ngj’avasce

cchjù a malmené! Bbejéte Navarre

se cj’armasse p’u monde ca lla fasce!

E uà crede agnune ca ggjà, pe jarre

de custe, Necosije e Famagoste

p’a bbèstja lore lli lamènde e zarre

ca d’u fjanghe de ll’ate ne nge scoste (148)

(Con ) ali aperte si mostrava innanzi a me/ la bella immagine, che dolce letizia/ faceva contente le anime conserte./ Rubino era ciscuno dove/ il raggio del sole bruciava acceso,/ che nei miei occhi li erano infissi (si rifrangevano in lui)/ e quello che mi conviene dettare (dire), / non portò mai voci e nè (macchiò) scrisse inchiostro/ né mai per fantasia fu (annotato) compreso;/che ho visto e sentito parlare il rostro (becco)/ e suonare nella voce e Io e Mio,/ quando nel concetto (convenzione) era Noi e Vostro./ Ed iniziò: “Per essere giusto e pio/ qui son portato (esaltato) per quella gloria/ che non si fa vincere dal desiderio,/ e sulla terra io lascio questa memoria/ così fatta che le genti i malvagi/ parlando di lei non fanno la storia.”/ Così un colore per tanta brage/si fa sentirr come tanti accorati (amori)/solo un suono usciva dalla stage (immagine);/ ed io appresso.” O fiori sempre vivi / della felicità eterna, che per uno/mi fanno avvertire tutti gli odori vostri/ toltimi, sperando, il gran digiuno/ che per (tanto) tempo mi ha tenuto con la fame/ non trovando (ricevendo) sulla terra cibo da nessuno./ So bene che nel cielo altro reame/ fa da specchio la giustizia divina/ che il vostro non lo capite per il velo (opacità).(30)

Sapete come attento mi apparecchio (preparo)/ ad ascoltare; sapete chi è quel /dubbio che mi digiuna (assilla) da tanto tempo./ Come uccello uscendo dal cappello/ muove la testa e con le ali si fa vanto (si applaude)/ mostrando voglia e facendosi bello,/ ho visto farsi il segno, che del vanto (laude)/ della grazia divina era contento/ con i canti (e) sopra sa che è un incanto (godimento)./ Poi iniziò: “Chi girò il sesto/ all’estremo del mondo, e dentro di esso/separò (distinse) il nascosto ed (il) manifesto (conosciuto)/ non poteva la volontà imprimere/ in tutto l’universo, che il (suo) verbo/ non rimanesse per sempre in eccesso (prevalente)./ E per certo che il primo superbo,/la migliore di tutte le creature,/ per non aspettare i lumi (l’intelligenza) cadde acerbo:/ ed ecco perché ogni piccola natura;/ non può (perché) poca, ricevere tutto il bene / senza fine e da sé si misura./ Veduta nostra allora (quindi), che (gli) conviene/ essere uno dei raggi della mente/di tutte le cose piene dove li poni (sono ripiene),/ non può per natura essere possente/ tanto che il suo principio non discerne/ più al di là di quello che gli pare./ Però nella giiustizia sempre eterna/ con la vista che riceve da quel (vostro) mondo/ come occhio (che) va nel mare e si interna;(60)

che se pure da prora vede il fondo,/ nell’acqua non lo vede e nondimeno/ egli è, ma gli nasconde la sua profondità./ Luce non è, se non viene dal sereno/ che non si turba mai, anzi è disturbo/ o ombra della carne o il veleno/ assai mo ti è aperta la latebra (oscurità),/ che ti nascondeva la viva giustizia / che non facevi questione tanto frequente;/ che tu dicevi un uomo nasce in riva/all’Indo, e qui non si ragiona/ di CRISTO, né chi legge, né chi scrive/ e tutte le sue voglie (voleri) e le cose (atti) buone/ sono, quando vede la ragione umana,/ nella vita senza peccato o con orazioni:/ muore non battezzato e senza fede,/ dove sta la giustizia che lo condanna?/ dove c’è la colpa se lui non crede?/ Tu chi sei che ti siedi sullo scanno (comandi)/ per giudicare, lontano mille miglia,/ con la vista corta quanto una spanna (palmo)?/Certo che quello che mi fa sottiglie (mi cerca con sottigliezza)/ se la scrittura (Vangelo) non fosse sopra di voi (possedesse) / vi sarebbe dubbio e meraviglia / (O) animali terrestri, o grandi menti!/ La prima volontà che gjà è buona/ di per sé, il grande bene (mai) si è mossa./ Tanto è giusta quanto si consuona (corriponde)/ nulla creato bene, a sé la tira,/ ma lei, illuminando, le ragiona (produce) (90)

Come sopra ad esso il nido lo rigira,/ dopo che la cicogna ha accudito i figli, /e come rimira (guarda) il loro pasto/ si fece lo stesso e si alzò le sopracciglia,/ la figura benedetta che le ali/ muoveva spinta da (tanti) consigli./Girando cantava, e diceva: “Quali/ sono le mie note a te, che non (le) intendi/ tanto (così) il giudizio eterno per voi mortali.”/ Si quietarono poi i fuochi luminosi/ dello Spirito Santo (ancor) nel segno/ (di cui) nel mondo i Romani sono potenti (venerati)(l’aquila)”./Lui continuò(ricominciò): ”su questo regno/mai è salito chi non ha creduto in CRISTO,/ ne prima e né dopo che fosse inchiodato (sul) legno./ Ma vedi, molti gridono CRISTO, CRISTO/ che saranno in gudizio meno prope (propensi?),/ e i cristiani devono condannare l’Etiope/ quando andranno (divideranno) i due collegi,/ uno ricco in eterno e l’altro povero,/ che i Persiani possono dire ai sovrani,/ come si vede il libro aperto/ nel quale si scrive tutto il dispregio?/Li si deve vedere tra le opere di Alberto/ quello che subito farà muovere la penna,/ perché il regno di Praga è deserto./ Li si vedrà il dolore che nella Senna/ conduce, falsificando la moneta/ quello che morrà per i colpi di cotenna (corio).(120)

Lì si vedrà la superbia che asseta/ che fa lo Scozzese e l’Inglese frì frì (folli)/ che non può soffrire nella meta (termini)/ lussuria e mollezza (depravazione) si vedranno/ di quelli di Spagna e della Boemia/ che vanto (valore) non conobbe e non volle./ Si vedrà lo zoppo di Gerusalemme (Carlo II d’Angiò)/segnato con una I per la bontà/ quando il contrario segnerà con una emme./Si vedrà l’avarizia e la viltà/ di quella che guarda l’isola di fuoco (Sicilia),/ dove Anchise terminò la sua (lunga) età / e deve capire quanto è poco/ della sua scrittura a lettere abbreviate/ che devono mettere molto in piccolo spazio/ le opere a ciascuno devono sembrare zozze (sporche)/ dello zio e del fratello, che tanto egregia/ Nazione, e due corone per le condanne./ E quello del Portogallo e di Norvegia/ là si devono conoscere, e quello di Serbia/ Che male ha visto il conio di Venezia. /O beata Ungheria, che non si abbassi (che non si lasci)/ più malmenare! E beata Navarra/ se si armasse (difendesse) con il monte che la fascia (circonda)!/ E deve credere ciascuno che già, per determinazione/ di questo, Nicosia e Famagosta/ per la loro bestia (condotta) (ci si)lamenta e (si) grida,/ che dal fianco delle altre non si scosta. (148)