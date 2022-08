Paradiso

Canto VI

Po’ ca Custandine aquile luvé

condr’u corse d’u cile, ch’èss’ a vije

ddret’Andiche, ca Lavinjepegghjé,

cind’ecind’ann’avucille de Dije

nd’ustreme d’Europe ce retènne,

vecinei monde d’addumbrimeassije,

e sottell’ombre d’i sacrétepènne

ce guvernéllumunne a mmén’amméne,

e cangjannesop’ammè ce ne vènne.

Cèserefuje e songheGiustinjène,

ca p’avoglje u prime Amore, ca sènde.

de lli lègge lluvéje u troppe e véne,

e prime c’a ll’opremenèsse amènde,

na nature ndaCristesté, no cchjuje,

credeve, e de sta fede jevecundènde;

llubbeneditteAgapete, ca fuje

pastore grannep’a fede sengere

pe tutt’i mode mm’òdrezzéte i suje.

Llucredètte, llupenzire severe.

chjéremo vede, llustèsse ca vede

ognecondranosse, faveze o vere.

Quanne pe llaChjise è musse llupede,

pjacètte a Ddije pe grazjesperarme

lavoregranne, tuttep’jisse a cede.

E Bbèllisarjemijejistétell’arme

ca lladèstr’ucilelli fu congjunde

sègne fu ch’ijeaveve a repusarme.

Mo a llacustjoneprima cj’appunde

llarespostameje, llacundezjone

mommestrènge a scì pe jaturjassunde.(30)

Pecché tu vide pequandaraggjone

ce movecondr’usécresandesègne

chi ce llupigghje e chi ne nge n’addone.

Vide quandavertùll’ò fatte dègne

de revèrènze, ccumenzé da ll’ore

ca Pallandemurì pe darle règne.

Tuséje ca n’Albe ò fatte demore,

pe trècind’ann’ e cchjù, fis’alla fine

ch’i trèp’itrènn’ànneluttét’angore.

Séjequèdde ca méle a lli Sabine,

ddelor’aLucrèzje pe sètterège,

vengènn’atturnelliggèndevecine.

Séjecche cefece, pust’all’ègrègge

Ruménecondr’aBrènne, condr’aPirre

e condr’all’atipringipe e cullègge,

ca Turquéte e Quinzi, ca da llucirre

uastéte fu cchjaméte, Dece e Fabe

jànn’aféme ca pe pjacerece nzirre,

jisse ca nderréll’orgoglje a ll’Arabe,

c’addret’Annibbelellivjatechére

i prete d’Alpe, Po , d’addu tu labe

sott’ijsse a ggevendùsopellappére

Scebbjone e Pombeje, e a cuddu colle

dd’addunascisteassemegghjéamére.

Po’, a lluttimbe ca llucile volle

rappurtéllumunnendallu serene,

Cèsere da Rome ò fatte llascolle:

quèdde ca fece da Vare a llu Rene,

Isare ò viste, e Ere, ò vist’aSènne

e ogne valle c’u Rodenejichjene. (60)

Quèdde ca fecj’ assute da Ravènne

Rubeconeaccuppé, a vvul’avvule

c’apprissenenvé né llènghe né pènne,

e pella Spagne ce purtéllustule,

po’ pe Durazze e Farsagljelliscosse

ca nd’uNilecavete a sènd’ u dule.

Antandre e Semojènde ca ce mosse

ò viste addic’Ettoretene a cube

e condr’aTolomeje a llarescosse.

Da llàfulmenande po’ jètt’aGjube,

ce menattedoppe pe ll’occidènde

addusendì de Pumbejella tube.

Quèdde ca fece p’ubbajuleardènde

Bbrute pe Cassjendall’infèrnelédre,

a Modene e Peruge so’ dolènde,

ce chjangj’angore a triste Clèopédre,

ca scappann’annanze, da bbruttatrusse

subbetece pegghjéllamortajédre.

P’jissecurrìfis’allumére russe

pe custe ò misse u munnenzanda prece

ce fu serrét’aGgjanellurebbusse.

Ma quèdde c’usègne a parlé me fece

prime avevefatte, jeve po’ fatture

p’urègnemurtéle ca sott’ i grece,

devèndenn’apparènzepoch’e scure

se mmène a tèrzeCèserecj’ammire

pe ll’ucchjechjére e pe ll’affètte pure;

ca lla viva ggjustizje ca me spire

ll’òdétend’iméne a chi ije diche

a glorjepevendeché a quèdde ire (90)

M’a qquà mire ndaquèdde ca rediche,

po’ ca pe Tite a févendètte accorse

da llavendètte d’u pecchèteandiche.

E quanne u dèndeLlongobarde morse,

llasandaChjise, pe sott’a quidd’éle,

Carle Magne, vengènne, lla soccorse.

Mo puteggjudeché dequidditéle

c’accusattellàsope, e lli falle

ca so’ ll’origene de tutt’i méle,

june a ssègnepubbleche, i gigljeggjalle

cundrasté, ll’ate ce llupigghjembarte,

ca jibbèlle a vedì che de cchjùsballe.

Facèssere i Ghibèllinepur’jarte

sott’atusègne, mèlevé a quèlle

ca d’a gjustizjesèmbe ce ne parte;

e ne ll’abbattestu Carle nuvèlle

p’iGuèlfesuve, temèssell’artiglje

c’alljonecchjùgrusseluvélluvèlle.

Da timbe ce chjangene pure i figlje

pe colpe de llipédre e ne ngj’uà crede

ca Ddije arme cange pe quiddigiglje.

Sta stèllepiccj’ uà avì u currede

da spiretebbune, ggjàstéte attive,

pecché onore e fémelli succede,

e quandellavogghje a qquà ce n’arrive

cangjannestréde, mègghjeji ca lliragge

d’u vere amoremboggenechjù vive,

ma ndallumesuré tutte sti ngagge

p’umèrete, parte ji de sta lètizje,

ca ngevède né ninde né ll’assagge. (120)

Addulciscj’allore a viva giustizje,

ll’affètte a nnujetande, ca ngepote

méje torce a nescjunellatrestizje.

Devèrse voce fanne dolce note,

cumedevèrsescanne, ndalla vite

fanne dolcj’armunijenda sti rote.

E pure dajind’a sta marghèrite,

lucj’alluce de Romeje, ca cuje,

ll’oprabbèlle e granne ne nfu gradite.

Ma lliPruvenzélejit’ajisse a struje,

nn’ànne rise e pèromélecamine

pe danne e no bene a fjangarmesuje.

Quatte figghjeavètte, agnune reggine,

RamondeBberenghire e llufacètte

Romeje, jomebbune e pèllègrine

e po’ parole faveze n’avètte,

adumannéraggione a custuggjuste

ca sètte e cinghe pe dicj’i dètte.

Ce ne jètte povere. vècchjendutte,

e s’u munne u core suvesapèsse,

lumesenanne a vite rotte e strutte,

ll’avrijaludé, lode angoreavèsse (142)

Dopo che Costantino tolse l’aquila/ contro il corso del cielo, che andava per via (seguiva),/ dietro l’Antico (Enea), che prese Lavinia,/ cento e cento anni ( e più) l’uccello del Dio (aquila)./ all’estremo dell’Europa si ritenne,/ vicino ai monti dai quali al principio uscì (Troade),/ e sotto le ombre delle sacre penne./ si governò il mondo, man mano/ e cambiando verso di me se ne venne./Cesare fui e sono Giustiniano,/ che per volontà del primo Amore, che avverto ,/ dalle leggi tolsi il troppo ed il vano (inutile),/ e prima che l’opera mi venisse a mente/ una natura sta in Cristo, non di più,/ credevo/ e di questa fede ero contento;/ il benedetto Agapito (papa), che fu/ un grande pastore con fede sincera./ in tutti i modi mi ha indirizzato le sue (parole),/L’ho creduto, il pensiero severo (il suo dire), ora vedo chiaro, il medesimo che vedo,/ ogni contraddizione, falsa o vera./ Quando per la Chiesa ho mosso il piede,/ piacque a Dio, per grazia, ispirarmi/ (questo) grande lavoro, e tutto per lui mi son dedicato,/ e Bellisario mio fu l’arma/ che congiunse la destra al cielo,/ segno che io dovevo riposarmi./ Ma alla prima questione occorre/ la mia risposta, la condizione./ mi costringe ad effettuare altro assunto. (30)

Perché tu veda con quanta ragione/ si muove contro il segno sacrosanto,/ che lo prende e chi non se ne accorge./Vedi di quanta virtù l’ha fatto degno/ di reverenza, iniziò dall’ora/ che Pallante morì per dargli il regno./Tu sai che ha fatto dimora ad Alba,/ per trecento anni e più, fino alla fine/ quando ancora non hanno lottato i tre contro i tre. Sai pure che si sbagliò per le Sabine, / il dolore di Lucrezia per i sette re./ vinsero tutto intorno la gente vicina./ Sai che cosa difese, posto dagli egregi/ Romani contro a Brenno, contro a Pirro/ e contro gli altri principi e collegi (cittadini)/ Che Torquanto e Quinzio, che dai capelli/ guasti fu (così) chiamato, Decio e Fabe/ hanno fama che per piacere si ammira./Lui annullò l’orgoglio agli Arabi,/che dietro Annibale il cursore/ le rocce (delle) Alpi, Po, da dove tu discendi/ Sotto di lui la gioventù (i giovani) sopra la pari (vinsero)/ Scipione e Pompeo su quel colle/ dove sei nato sembrò amaro./ Poi a tempo che volle il Cielo/ riportò il mondo nel sereno (a pregare),/ Cesare da Roma ha fatto lo scollo / quello che fece da Varo al Reno/ Isère ha visto ed Era, ha visto la Senna,/ ogni valle di cui il Rodano è pieno. (60)

Quello che fece con l’uscita da Ravenna/saltò (passò) il Rubicone, velocemente,/ che appresso non vànno né lingua e né penna,/ e per la Spagna si portò lo stuolo,/ poi per Durazzo e Farsaglia si condusse,/ che nel caldo Nilo sentì dolore./ Antandro e Simoenta, da dove si mosse,/ ha visto dove Ettore ora dimora (ha il sepolcro)/ e contro Tolomeo alla riscossa./ Da lì, come un fulmine, salì a Giuba,/ sene andò poi per l’occidente,/ dove ascoltò la sconfitta di Pompeo./ Ciò che fece il bajuloardènte (seguente),/ Bruto con Cassio nell’Inferno ladro,/ e Modena e Perugia son dolenti/ per cui piange ancora la triste (tragica) Cleopatra,/ che fuggendo avantidalla brutta trussa (serpe),/ subito le arrisse la morte agra (crudele)./ Per lui fino al mar Rosso,/con questo ha posto il mondo in santa pace,/e fu chiuso a Giano l’apertura (entrata, delubro)./ Ma quello che il segno di parlare/ che prima a parlare mi aveva fatto e che doveva fare,/ per il regno mortale che sotto i greci/ diventa in apparenza poco e scuro (di poca gloria),/ se in mano al terzo Cesare si guarda,/ con l’occhio chiaro e con affetto puro,/che la viva giustizia che mi ispira/ l’ha dato nelle mani di chi io dico (favello)./in gloria di fare vendetta alla sua ira (90)

Ma qui ammiri ciò che ridico/ poi che con Tito accorse a far vendetta/ della vendetta dell’antico peccato./Quando il dente longobardo morse/la santa Chiesa, per sotto quell’ala,/ Carlo Magno, vincitore, la soccorse./ Ora puoi giudicare di quei tali/ che accusai li sopra, e i falli (errori)/ che sono l’origine di tutti i mali/ uno al segno pubblico (aquila), i gigli gialli/ contrastò, l’altro se lo prende in parte/ poiché è bello vedere chi sbaglia./ Facciano pure arte i Ghibellini/ sotto altro segno, male và a quello/ che dalla giustizia se ne parte sempre;/ e non l’abbatte questo Carlo novello (Carlo II),/ con i suoi Guelfi, ma tema gli artigli;/ che al leone più grande tolsero il vello./ Da tempo si piangono pure i figli/ per colpa dei padri e non si deve credere,/ che Dio cambi l’arme (l’aquila) per quei gigli./ Questa piccola stella deve avere corredo/di buono spirito, già mostratosi attivo,/ perché onore e fama lo seguino,/ e quando la voglia qui arriva/ cambiando strada, meglio è che i raggi/ del vero amore non siano troppo vivaci,/ ma nel misurare tutti questi lavori/ con il merito, parte è di questa (nostra) letizia/ che non si vedono né niente, né l’assaggio (né meno e né di più). (120)

Addolcisci allora la viva giustizia/ l’affetto a noi tanto, che non si può/ poiché a nessuno si può ritorcere la nequizia (cattiveria)./Diverse voci fanno dolci note,/ come diversi scanni, nella vita,/ fanno dolce armonia in queste ruote./ E pure dentro a questa margherita, luce a luce di Romeo, per cui/ l’opera bella e grande non fu gradita./ Ma i Provenzali andati verso lui pe abbatterlo (messosi contro)/non hanno riso e però il cattivo cammino/danno e non bene fanno agli altri (vicino a lui)./Ebbe quattro figlie, ciscuna regina,/ Raimondo Berengario e lo fecero/ Romeo, uomo buono e pellegrino/ e poi ricevette parole false/ domandò ragione a questo giusto/ che sette e cinque per dieci gli diede./ Se ne andò (visse) povero e vecchio/ e se si conoscesse il suo cuore,/ elemosinando la vita frustrata (e distrutta),/ lo dovrebbe lodare ed ancora lode ne avrebbe. (142)