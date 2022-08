Paradiso, canto V nella versione dialettale sipontina

L’Archivio Storico Sipontino,

per onorare anche a Manfredonia il 700° anniversario della morte di

Dante Alighieri,

ha creduto opportuno continuare a pubblicare la versione dialettale sipontina, curata da Pasquale Ognissanti (come avvenuto nel 2015 in occasione del 750° anniversario della nascita) (2021)

Paradiso

Canto V

S’ije te nfochellu core d’amore

p’ustèsse mode ca ndèrre ce vede,

sì ca ll’ucchjetuvevènge u valore,

ndefacènnescurne, cust’jillu crede

d’i sinzepèrfètte, ca cum’ apprènde

acchessìvèrs’ubbenemov’ u pede.

Ggjà vede ijeproprjecumeresplènde

jind’achépatovell’ètèrna luce

ca sola sole sèmb’amorerènde,

e s’ati cose ll’amore v’adduce,

allore ne nn’ji ca nn’at’apparènze

n’òcanascjutec’a qquà ce straluce.

Tu vùsapì se pe n’ataprèsènze,

pure sènzavote, po’ jèssetande

ca ll’anemeji secure da’ vjolènze.”

CchessìVejatrice ò fatte llucande.

Cumecudd’ome, nd’uparlé, ne spèzze,

òcundunuételluprucissesande;

dune cchjùgranne da Ddijea grandèzze

d’i crejature, pe grazjee bbondà

cumbertèndecchjù de tutte cj’apprèzze,

jistétella forze d’a llibèrtà,

ca tutt’icrejaturendèlligènde

e tutt’e sole so’ stétellallà.

Mo te mostre, s’u férraggjunamènde

quandevéle u vote se vene fatte

ca Dijeaccunzènde s’uneaccunzènde,

se tra Dije e ll’ome ce fisse u patte,

ddasté sott’a sta lègge e stutrasore,

ccumeije diche, p’ufatte stéll’atte.(30)

Dunghe, che te pozze dicj’arestore?

S’use bbunequèddeca àoffèrte

da mél’èffettepufébbune ardore.

Tu, orméje de sti cose sì ccèrte,

ma pecchésandaCchjisefédespènze

ca p’averetàllammènde è scupèrte

te cunvine a sté nu poc’allamènze,

pecchéllu cive ngurpe a tè fé prese,

te sèrve angore ajutep’agèrènze

Jéprellammènde ettefazze palese

e fessatille ca ne nn’jinascjènze

se ne ndemandinequèdde c’à ndese.

Deje so’ llicose ca so’ ll’èssènze

de custesagreficje: junejiquèlle

ca ce fé, ll’ateji po’ llacunvènjènze.

Quèsteméje e po’ méje ce cangèlle

se nn’ji viste, e tutt’atturne ce creje,

cumesope ce dice e ce favèlle,

però fu fatte llumbuste a ll’Abbreje

ndall’uffrì, mbrime ca pe ll’at’offèrte

ngescangjasse, c’a sapìcungrejeje.

Ll’ate, ca pe matèrje t’jiapèrte,

pote pur’ èsse bbèlle, ca nfé falle

se pe nn’atarrobb’ i fé a cuvèrte.

Ma njune ce po’ luvé da lli spalle

pp’arbitrjesuve, sènzadéllasvolte

e da llachjévebbjanghe e dallagjalle,

e ognecambjamèndecride stolte

s’i cose luvétendallasurprese,

cum’u quatte nd’usejeven’ accolte. (60)

Però chijunga cose tandecj’appese

pe quandevéle, tireognevelanze,

suddusféngepote pe nn’ata spese.

N’ànnapegghjé vote cumena manze:

fedele avita jèsse, e no pece

cumellu fu Jèptep’a prim’usanze.

Ca cunvinecchjù a ddice: méle fece,

ca servènne a fépègge, e pure stolte

putetruvélluduchegranne i grece,

ca chjangì ‘Ffigènije u bbèlle volte

e fece ghjangestupede e sapjènde

a ssendìparlè de stu fatte accolte.

Crestjéne, jétegravande a muvemènde

nn’avitajèssecum’ e pènne avvinde,

mbenzéte c’ognejacque a vujeabbènde.

Tenite tutt’e duje i Testaminde

e llupépe d’a Chjise ca ve guide,

quèste v’avaste a fféllusalvaminde.

Se lla mala chépeati cose gride,

site ummene e no ajine malfatte,

c’u Ggjudeje a quèste a rire ne nvide.

Nocum’ajine a ffé ca lass’ u latte

d’a mamma sove, semblecone e scive,

sule sule, nd’upjacerecumbatte.”

TandeVejatrice a mmè, ccume scrive,

po’ c’jippuste tuttazegoseannande

a quèdda vanne addullumunneji vive.

Llu cittì suve e llucangèsembjande

silènzjeànne puste a vugljusengègne

ca ggjàati cose ijeaveveaccande.(90)

E ccume a sajètte, ca vé a ssègne

mbrime ca llazajagghjecj’accujete,

currèmme u stèsse a llu seconde règne.

A qquàvedètte a donna mejeljete,

cume se lume ngudde fossenfise,

ca cchjùllucènde ce fecj’ a pjanete.

E se llastèlle ce cangé a rise.

cume me fece ije, ca pe nature,

cangèvele so’ pe tutte llimbise!

E cumendall’aspre, tranguille e pure

ce pigghjenei pisce, musse da fore

quèddec’a lloresèrve da pasture.

Llustèsse è viste ijetande splendore

venì da nuje e pp’agnunesendeve:

“Ecche chi a nnuje uà fécrèscj’ amore”

E ccum’agnune da nujeveneve

vedevell’ombrechjene d’arjatizje,

tutte.llu fulgore ca ce n’ asseve

Pinze, lettore, se pe custeinizje

ne ngammenassecume tu vurriste,

d’angosce cchjù severe, a caristizje;

da sule ddavedì, cume da quiste

vulèssesènde tutt’a cundezjone.

acchessìaccume a mmèfélla viste.

“O bbunenéte, ca pe vedì trone

d’u trjonfeètèrnet’à viste llagrazje

prime ca llamelizjenn’abbandone,

d’a luce ca pe tutt’i cilespazje

nujesime alluméte e s’u vulije

d’èss’ acchjarite, pjacere te sazje.”

Cchessì da june d’i spiretepije(120)

mme fu ditte; daVejatrice: Di’di,

sènza teme, crideli, cum’aDdije.”

“Bune ije vede ccume tu t’annire

nd’uproprje lume, da ll’ucchjellu sagge

ca cj’offèndenecume tu llirire;

ma nzaccechi sì, né pecchéassagge”,

“Anema dègne, u gréde de lla sfere

ch’i murtéle ce svelecum’iragge”

Quèst’è ditte ije, dritte a lla lumere

ca m’aveveparléte, e ce fecj’èsse

cchjùllucènd’asséje da lla prim’ore

Ccume u sole nge vede pe sé stèsse

p’a troppa luce llu calore ò lose

ll’acquére d’a matine ò fatt’unèsse.

Pe llagiojejèsse a mmè ne ng’jimbose

addret’uraggellafejurasande

a cchessìchjusachjusemm’òdét’jose

nd’u mode ca llucandeapprissecande (139),/

Se io ti infuoco il cuore d’amore,/ nello stesso modo che sulla terra si vede,/ si che il tuo occhio vince il valore,/ non ti crucciare, questo è il credo/ dei sensi perfetti, che come riceve,/ così verso il bene muove il piede./ Io già vedo come risplende/nella tua testa l’eterna luce./ che da sola rende l’amore/ e se altre cose l’amore vi dà,/allora non è che altra apparenza,/ non ha conosciuto, che qui straluce./Tu vuoi sapere se per un’altra presenza,/ pure senza voto, può essere tanto/ che l’anima è (al) sicuro dalla violenza.”/Così Beatrice ha fatto il canto./Come quell’uomo, nel parlare non spezza (si interrompe)/nel continuare il santo processo./dono più grande della grandezza di Dio,/alle creature, per grazia e bontà/ confermato più di tutto si apprezza,/ è stata la forza della volontà,/ che tutte le creature intelligenti,/ e tutte e sole hanno i lallà (adornate)./Ora ti mostro, se vuoi fare il ragionamento/ quanto vale il voto se vien fatto/ affinché Dio consenta, se uno consente,/ se tra Dio e l’uomo si fissa un patto/di stare sotto questa legge e questo tesoro./ come io dico. Per il fatto sta l’atto (30)

Dunque che cosa ti posso dire per ristoro?/ se usi bene quello che hai offerto,/ dalla cattiva offerta puoì avere un bene./ Tu ormai sei certo di queste cose,/ ma affinche la santa Chiesa fa la dispensa,/ che per la verità la mente è scoperta./ ti conviene stare un po’ alla mensa (alla tavola per mangiare),/ affinchè il cibo nel corpo faccia effetto,/ ti serve ancora aiuto per la digestione./ Apri la mente e ti faccio palese/ e te lo fissi poichè non è scienza/ se non ritieni quello che ha inteso./ Due son le cose che son l’essenza/ di questo sacrificio: uno è quello/ che si fa, l’altro è poi la convenienza./ Questa giammai si cancella,/se non è vista (se è serbata), e tutto attorno si crea/ come sopra si dice e si favella/Però fu fatta l’imposizione agli Ebrei/nell’offrire, prima, c che altra offerta/non si cambiasse, per sapere combinare./ L’altra che per materia ti è aperta,/ può per essere bene, che non sbaglia/ se per altra roba la ricambia./ Ma nessuno si puo’ togliere dalle spalle,/ per suo arbitrio, senza dare la svolta/ e della chiave bianca e della gialla,/ ogni cambiamento tu credi errato,/ se le cose tolte nella sorpresa,/ come il quattro nel sei viene accolto .(60)

Però chiunque cosa tanto ti pesa,/ per quanto vale, tira ogni bilancia,/ soddisfare non si può per un’altra spesa./ Non devono prendere voto come manzi (a ciance, a beffe)/ fedeli dovete essere, e non pece (sciocchi),/ come lo fece Iepte per sua prima compensa./ Poiché conviene più dire: male fece,/ che servendo a fare peggio, e pure stolto,/puoi trovare il gran duca dei Greci (Agamennone),/ che pianse il bel volto di Ifigenia/ e fece piangere sia gli sciocchi e sia i sapienti,/ nel sentire discustere di questo fatto di sangue./ Cristiani, nel muovervi siate pensosi,/ non dovete essere come penne al vento,/non crediate che ogni acqua vi soddisfi (lavi)/Avete tutti e due i Testamenti (vecchio e nuovo)/ ed il papa da Roma (che) vi guida/ questo basta per salvarvi./ Se la cattiva testa, altro grida,/ siate uomini e non pecore matte/ che il Giudeo fra voi non vediate ridere./ Non come l’agnello che lasciò il latte/di mamma sua, sempliciotto e dissoluto,/ da solo, a piacere suo combatte”./ Tanto mi disse Beatrice, come scrivo,/ poi vogliosa si è posta avanti/ da quella parte dove il mondo è vivo./ Il suo silenzio ed il cambiare sembianze,/ silenzio hanno imposto all’ingegno desideroso./ che altre cose (questioni) mi portavo avanti (90)

E come il fulmine che va a segno,/ prima ancora che la corda si fermi,/ correndo (indirizzando) così nel secondo regno./ Qui io vidi lieto la mia donna,/ come se il lume (la luce) avesse addosso,/ che più lucente si fece il pianeta / E se la stella si tramutò e sorrise,/ come feci io, che per natura,/ cambievole sono per tutti gli impegni!/ E come nell’aspro (luogo di pesca), tranquillo e puro/ si prendono i pesci, trasportati dal largo/ (mangiando) quello che a loro serve come pastura (pasto)./ Ugualmente io ho visto tanti splendori/ venire verso noi e ciascuno ascoltavo:/” Ecco chi a noi farà crescere gli amori”./E come ciascuno veniva da noi/vedevo le ombre piene di letizia,/tutto il fulgore (che da lei) ne usciva./ Pensi, lettore, se per questo inizio come tu vorresti/ avresti più angoscia, e desiderio;/ da solo devi vedere, come da questi/ vorrei ascoltare tutta la condizione,/ così come a me fanno la vista./ “ O ben nato, che per vederi (i) troni/ del trionfo eterno, ti sei visto la grazia/ prima che la milizia (celeste) non se ne andasse/ la luce che spazia per tutti i cieli/ noi siamo illuminati/ e se hai voglia/ di essere chiarito, il piacere ti sazi (soddisfi).” (120)

Cosi da uno degli spiriti puri,/ mi fu detto; da Beatrice: “dici dici,/ sena timore li devi credere, come a Dio.”/ “Io vedo bene come tu ti soffermi/ nel proprio lume come tu li saggi (li valuti),/ poiché si offendono come tu ridi (per letizia);/ non so’ chi sei, né perché operi.”/ “ Anima degna, il grado della sfera/ che si svela ai mortali, come i raggi.”/ Questo io ho detto, proprio allo spledore / che mi aveva parlato, e si fece./molto più lucente della prima ora (volta)./ Come il sole, per se stesso non si vede/ per la troppa luce che lo circonda./la brina che la mattina (ha) fatto la comparsa./ Per la gioia lei verso me non si nascose/ dietro il raggio della figura santa,/ così ben chiusa mi rispose,/ nello stesso modo che nel canto seguente io canto (139).