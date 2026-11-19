Al teatro “Papero Alfredo” e il rapporto fra i genitori e i figli in scena domenica 22 novembre al Teatro “Lucio Dalla” di Manfredonia

Domenica 22 novembre, a partire dalle ore 18.00, la scena è di “Papero Alfredo”, uno spettacolo di teatro figura del Teatro Giovani Teatro Pirata per la regia di Daria Paoletta.

Nuovo appuntamento domenicale targato “con gli occhi aperti”, la finestra di teatro per ragazzi di “Sconfina”, la stagione di prosa del Teatro Comunale “Lucio Dalla” ideata e organizzata dal Comune di Manfredonia, da Puglia Culture e da Bottega degli Apocrifi, con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia.

Domenica 22 novembre, a partire dalle ore 18.00, la scena è di “Papero Alfredo”, uno spettacolo di teatro figura del Teatro Giovani Teatro Pirata per la regia di Daria Paoletta.

Lo spettacolo, fra un omaggio all’arte dei burattini e un linguaggio che parla di contemporaneità, racconta di Papero Alfredo, un burattino molto alla moda: gli piacciono la musica rap e il free style, le challenge e le dirette video. Il burattinaio Bruce l’ha creato durante il lockdown e, quando è stato il momento di uscire finalmente di casa e incontrare gli spettatori dal vivo, Papero Alfredo ha puntato i piedi: lui è uno YouTuber, non gli va proprio di salire su un palcoscenico.

La relazione fra il burattinaio e il burattino è una metafora ideale per portare in scena il rapporto fra genitori e figli: un padre con una mentalità e un lavoro antichi e un figlio che, al contrario, afferma la propria volontà di essere in linea con i modelli contemporanei. I due si confrontano sugli stili alimentari, parlano di musica e delle piattaforme online ma il loro costante battibeccare sottende una relazione sincera, ricca di ironia e verità. Bruce e Papero Alfredo danno così vita a una storia divertente che mostra come la generazione dei padri e quella dei figli siano destinate ad amarsi, sfidarsi e rincorrersi per l’eternità.

Il biglietto per “Papero Alfredo” è al costo di 6 euro per i bambini fino a 11 anni e 7 euro per gli adulti.

Per informazioni: Bottega degli Apocrifi, Teatro Comunale “Lucio Dalla”, Via della Croce – Manfredonia, dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.00, 0884.532829 – 335.244843 – [email protected].



