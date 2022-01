Paolo Pecora Milano, spunti british e gusto italiano per i nuovi classici maschili

Tramonta il dress code più formale e si amplifica il bisogno di orientarsi verso un set essenziale di outfit heritage e loungewear che esaltano una nuova eleganza fortemente al passo con i tempi inaugurando nuove tradizioni.

La conquista di comfort sartoriale nel quotidiano rappresenta il tentativo di riprendersi del tempo per sé stessi, vero lusso.

I dolcevita in maglia leggera e le T-shirt si sostituiscono alle camicie segnando il tramonto della cravatta, perché il formale, pur non dimenticando i codici tipici della sartoria, è decisamente attualizzato.

Le giacche workwear , realizzate in lana-cotone stropicciato in unito così come in fantasia o in punto Milano smerigliato, e le giacche camicia con dettagli utilitaristici sostituiscono i blazer. Viene rintrodotto anche il denim abbinato a camicie coordinate, per un effetto uniform.

Gli overknit, da indossare sovrapposti ad abiti e felpe, forniscono alla maglieria nuove occasioni d’uso.

I completi per il tempo libero sono confezionati in velluto di jersey e i capispalla, dalla vestibilità over e rilassata, sono presentati in chiave genderless.

Sono i dettagli, lo styling e le proporzioni a fare la differenza. Le felpe con cappuccio, it-piece di stagione, strizzano l’occhio alla generazione Z e, al contempo, si rivelano perfettamente versatili e transgenerazionali, per outfit easy e meno consueti, anche grazie alle stampe college.

A questi si aggiunge quell’abilità, tutta italiana, di mescolare con disinvoltura pezzi timeless al nuovo. Ogni capo del nuovo guardaroba maschile è, infatti, scandito e remixato alla perfezione, con la consapevolezza che una maglia marinara e una giacca in velluto blu sono sempre cool. Così come un cappotto a spina di pesce, un maglione a losanghe o un amato montgomery possono essere perfetti se abbinati ai nuovi jeans

dall’aspetto used.

Con la stagione FW 22/23 il brand lancia anche la sua prima linea di calzature in perfetta sinergia con la collezione RTW. Look casual dai dettagli sartoriali, che permettono di sentirsi sempre a proprio agio dove indoor e outdoor sembrano convivere senza sforzo e che rimandano al DNA di Paolo Pecora Milano: uno stile Made in Italy mai urlato, iconico e raffinato.

Paolo Pecora Milano