Panzerotti fritti: la ricetta di Serena Caratú.

Ecco gli ingredienti e il procedimento.

Tipo di ricetta: Ricette antipasti, TodoFood

Cucina: Italiana

Difficoltà: Facile

INGREDIENTI

700 grammi di farina

300 di semola rimacinata

1 cubetto di lievito di birra fresco

300 ml di acqua

300 ml di latte

60 grammi olio extravergine di oliva

1 cucchiaio di sale fino

1 chilo di ricotta mista

300 grammi di salame a pezzettini

PROCEDIMENTO

In una ciotola unire, farina, semola, sale

All’interno di un bicchiere sciogliete il lievito di birra con 300 ml di acqua,1 cucchiaino di zucchero

Versate nel composto di farina, semola, impastate, e aggiungere anche il latte

Impastate fino a che l’impasto non si staccherà dalle pareti

Fate lievitare per 2 ore, poi formate le palline e lasciatele lievitare per 1 ora

Ripieno: Mettete in una ciotola la ricotta mista e il salame a pezzettini, e aggiungete alcuni pizzichini di pepe e sale

Prendere le palline stenderle con il mattarello

Formare dei dischi, mettere al centro un po’ di salsa di pomodoro e un po’ di ripieno

Chiudere a metà i dischi, chiudere bene i bordi e friggere

