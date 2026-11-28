Caro panettoni
Panettoni venduti a metà per nascondere gli aumenti di prezzo
Panettoni venduti a metà per nascondere gli aumenti di prezzo
A cura di Ilsipontino
28 novembre 2026 06:56
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Panettoni venduti a metà per nascondere gli aumenti di prezzo?
La segnalazione arriva dal Nord Italia, ma questa tecnica potrebbe ben presto arrivare anche al Meridione. Lo segnala la pagina "Ma che ne sanno i 2000?".
Ma quanto è diventato caro il panettone?
Nel 2021, infatti, il prezzo medio al Kg di un panettone artigianale venduto era pari a €36.86 mentre quest’anno si sfiorano i 45 euro (44.74), un aumento pari al +21.4%. I panettoni industriali, invece, passano dai 5.53 euro medi del 2021 agli 8.58 euro, segnando un +55%.