Palestre al palo, “In fumo migliaia di euro”

Le palestre ancora una volta fanno i conti coi continui tentennamenti governativi, colpite da una retromarcia che cancella via quelle timide ma vive aspettative: tutto resterà immobile ancora fino al 5 di marzo, salvo “promozioni” regionali da zona gialla a zona bianca.



Tra le opzioni iniziali c’era poi l’ipotesi di aprire le palestre per le sole lezioni individuali, eventualità poi scartata. Ed ecco che alla fine, come in un gioco dell’oca, si torna alla casella di partenza: chiusi.

Adesso con il nuovo stop il conto dei mesi a serrande abbassate aumenta e il bilancio comincia ad essere pesante. Con la riapertura e la rimessa in funzione degli abbonamenti congelati, il rischio è che a marzo le palestre si trovino a dover far funzionare la struttura a pieno regime senza incassare un euro per mesi, finendo poi per chiudere.

Fonte: La Nazione