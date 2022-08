Paga con un sorriso, iniziative per chi ha combattuto il cancro

🌸In qualità di Artist certificata Phibrows sono orgogliosa e onorata di donare la mia professionalità tramite il programma “pay with a smile” creato dalla Branko Babic Academy.

🌸L’iniziativa è dedicata a chi ha combattuto contro il cancro, offrendo la possibilità di pagare appunto, con un sorriso💗💗💗

🌸Per usufruire del trattamento gratuito è necessario che NON siano in corso procedure mediche riguardanti il cancro e che la persona sia dichiarata guarita da apposito certificato medico oncologico.

Per ulteriori informazioni e richieste non esitate a contattarmi.

🌸insieme possiamo permettere al sorriso di tornare ad illuminare il vostro viso💗