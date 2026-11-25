Arrivano Elly e Giuseppe "Ostinatamente abitiamo il contrario": a Foggia e Borgo Mezzanone il congresso regionale di Arci Puglia. Presenti Schlein, Conte e Fratoianni

Si terrà nelle giornate di sabato 28 e domenica 29 novembre 2026 l’undicesimo congresso regionale di ARCI Puglia, intitolato “Ostinatamente abitiamo il contrario - Restare, Accogliere, Resistere”

"Ostinatamente abitiamo il contrario": a Foggia e Borgo Mezzanone il congresso regionale di Arci Puglia. Presenti Schlein, Conte e Fratoianni.

Si terrà nelle giornate di sabato 28 e domenica 29 novembre 2026 l’undicesimo congresso regionale di ARCI Puglia, intitolato “Ostinatamente abitiamo il contrario - Restare, Accogliere, Resistere”. Per la prima volta nella storia dell’associazione, l’assise regionale sceglie la provincia di Foggia con una formula itinerante densa di significato politico ed etico: la prima giornata si terrà nel capoluogo dauno e la seconda, conclusiva e deliberativa, presso la frazione di Borgo Mezzanone (Manfredonia).





La scelta di celebrare il congresso a Foggia e a Borgo Mezzanone esprime la volontà di stare dentro le contraddizioni del presente e di rimettere le questioni sociali e la giustizia sociale al centro di ogni posizionamento politico. Borgo Mezzanone e il territorio della Capitanata sono assunti dall’Arci come il luogo simbolo di una sintesi irrinunciabile: le battaglie sociali devono tenere tutti uniti e tutto dentro. L’associazione respinge con forza qualunque narrazione orientata a dividere le comunità o ad alimentare la guerra tra poveri: la perdita del lavoro non deve contrapporre gli operai alle persone migranti, la tutela della salute e dell’ambiente non può essere opposta al diritto all’occupazione, così come i diritti sociali e i diritti civili rappresentano parti inscindibili della medesima vertenza di dignità.

Arci

All’assemblea regionale prenderanno parte 60 delegati espressi dai congressi dei comitati territoriali di Bari/BAT, Foggia, Brindisi, Taranto, Lecce e Valle d’Itria. Domenica 29, a Borgo Mezzanone, ci saranno le conclusioni del presidente nazionale Walter Massa e, alle 16:00, l’incontro pubblico con Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni. La sala conferenze di Borgo Mezzanone ospiterà, infatti, un confronto pubblico dal titolo “Il Progresso non si astiene - Pace, diritti, democrazia”. L’iniziativa nasce per porre il mondo civico, associativo e dei circoli dell’Arci a confronto con le proposte programmatiche delle forze progressiste, con l’obiettivo di battere il primo nemico della democrazia: l’astensionismo e la rassegnazione popolare. L’evento prevede dunque la presenza, come relatori, di Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico; Giuseppe Conte, presidente del Movimento Cinque Stelle; Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana. I saluti introduttivi saranno a cura di Walter Massa, presidente nazionale Arci, modererà Davide Giove, presidente di Arci Puglia. Il dibattito si articolerà attorno a domande formulate dai quadri dirigenti di Arci Puglia per approfondire i nodi del lavoro, della transizione ecologica, della sanità pubblica, della pace e dei diritti civili e sociali.





“Celebrare il congresso regionale a Foggia e ritrovarci nella sala conferenze di Borgo Mezzanone significa guardare dritto negli occhi le contraddizioni del nostro tempo e assumercene la responsabilità politica - dichiara Davide Giove, presidente regionale Arci Puglia - non possiamo accettare che le persone vengano divise tra chi difende il pane e chi rivendica accoglienza o giustizia climatica: i diritti sociali e civili camminano insieme. Concludere la nostra assise con le parole del Presidente nazionale Walter Massa e con un momento di confronto serrato tra i leader delle forze progressiste, significa ribadire che la cittadinanza attiva non intende restare alla finestra né rassegnarsi all’astensionismo: la partecipazione popolare è l’unico vero argine alla crisi democratica”.



