Ospedale Manfredonia, Gatta: “Tanto tuonò che piovve… arrivati (almeno) gli holter!”

Nota del consigliere regionale di Forza Italia, Giandiego Gatta.

“Tanto tuonò che piovve: dopo innumerevoli segnalazioni, proteste, interrogazioni consiliari ed una battaglia quotidiana che conduco da anni, finalmente arrivano timidi segnali di attenzione verso l’ospedale di Manfredonia. Sono appena arrivati, infatti, sei holter che la Asl di Foggia ha destinato al nosocomio. E’ bene ricordare che la struttura manfredoniana serve un bacino di oltre 100 mila abitanti e che rappresenta da sempre un punto di riferimento per i cittadini anche dei Comuni più vicini. Purtroppo, sono anni che assistiamo ad un costante depauperamento in termini di personale, attrezzature e servizi ed è questa circostanza che ci ha indotto ad alzare la soglia dell’attenzione al massimo. Oggi apprendiamo dell’arrivo degli holter ed è una buona notizia, ma non modifica di un millimetro la nostra posizione: la strada è lunga e Manfredonia merita di riavere il ‘San Camillo de Lellis’ pienamente operativo e all’altezza di quanto, tanto, ha dato al territorio negli anni”./comunicato