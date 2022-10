Ospedale di Manfredonia, on. Gatta: “Macchinari di ultima generazione e potenziamento di personale”

OSPEDALE DI MANFREDONIA,

ON. GATTA (FI): “MACCHINARI DI ULTIMA GENERAZIONE E POTENZIAMENTO DI PERSONALE”

“Un investimento pari a 2.635.000 euro per l’acquisto di nuove tecnologie destinate all’ospedale “San Camillo de Lellis” di Manfredonia: è quanto emerso dall’incontro che ho richiesto, assieme al sindaco Rotice, per affrontare la situazione della struttura sanitaria.

Una battaglia che abbiamo ripreso immediatamente dopo le elezioni e su cui non arretreremo di un millimetro perché c’è davvero molto da fare. Diverse le nostre richieste al Dipartimento Salute della Regione e alla Asl Foggia per iniziare a riorganizzare seriamente ed efficacemente il servizio erogato ai cittadini.

Come è noto, la rete assistenziale dell’ospedale soffre per criticità ormai ataviche, come la gravissima carenza di personale medico e la mancanza di apparecchiature diagnostiche di ultima generazione, più performanti di quelle attualmente in funzione.

Gli investimenti saranno possibili grazie alle risorse stanziate dal Pnrr per l’ammodernamento tecnologico digitale. Così, è previsto l’acquisto di una tac e di una risonanza magnetica per radiologia, un mammografo per senologia, sei ecotomografi per le varie unità e due tavoli radiologici digitali per il pronto soccorso.

Durante l’incontro a Bari, abbiamo preso atto del cronoprogramma e dell’elenco delle azioni dettagliate per potenziare il servizio. Monitoreremo l’intero iter, come sempre, con la massima attenzione affinché si proceda come stabilito e in tempi ragionevoli”.