Ospedale di Manfredonia, Gatta (FI): “Altro che servizi potenziati. Vogliamo chiarezza dalla ASL”

Nota del consigliere regionale di Forza Italia, Giandiego Gatta.

“”Potenzieremo l’ospedale di Manfredonia”, diceva pubblicamente il direttore generale della Asl Foggia il 29 novembre scorso. Ad oggi, però, non solo la situazione non è cambiata, ma sembra addirittura peggiorata. A partire dagli ascensori, fuori servizio da circa un mese e non ancora riparati: eppure, siamo in un ospedale, in un luogo frequentato da persone che potrebbero non essere nelle condizioni di deambulare. Ma non solo: ho denunciato il mese scorso la sospensione del servizio di Ginecologia e Ostetricia, incassando, anche in questo caso, rassicurazioni su una sua celerissima riattivazione.

Anche qui, nulla è cambiato. Infatti risulta, da numerose segnalazioni, che delle donne abbiano prenotato, pagandole, prestazioni ginecologiche e siano ancora in attesa di conoscere se e quando potranno ricorrervi. Una vergogna! Senza contare, peraltro, la persistente mancanza di importantissimi strumenti diagnostici, come per esempio l’isteroscopio. Allora, voglio chiedere al dg della Asl quale sia l’arco temporale per vedere mantenute le sue promesse e lo farò con un’interrogazione diretta anche al presidente Emiliano. L’ospedale di Manfredonia e i cittadini tutti attendono con me di avere informazioni chiare e veritiere su quanto sta accadendo. Non dobbiamo abbassare la guardia”. /com