La notte degli Oscar, quest’anno, è stata davvero bollente anche a causa dell’incidente avvenuto tra Will Smith e Chris Rock. L’Academy dopo l’accaduto ha deciso di prendere provvedimenti a riguardo.

L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha ufficialmente condannato, attraverso una dichiarazione ottenuta da Vanity Fair, la violenza dell’attore avvenuta domenica notte durante la serata delle premiazioni.

Nonostante siano pervenute, 24 ore dopo, le scuse di Will Smith, ciò non ridimensiona il violento gesto della serata.

Queste le parole dell’Academy:

“L’Academy condanna le azioni del signor Smith durante la cerimonia di ieri sera. Abbiamo ufficialmente iniziato una revisione formale intorno all’incidente ed esploreremo ulteriori azioni e conseguenze in conformità con il nostro statuto, gli standard di condotta e la legge della California”.

Inoltre l’organizzazione ha utilizzato Twitter, la notte stessa dell’accaduto, per condannare immediatamente il gesto.

“L’Academy non permette la violenza in qualsiasi forma. Stasera siamo lieti di celebrare i nostri 94esimi vincitori degli Academy Awards, che meritano questo momento di riconoscimento dai loro pari e dagli amanti del cinema di tutto il mondo”.

È probabile dunque che non venga revocato l’Oscar all’attore ma piuttosto che ci sia una sospensione o una esplosione di Will Smith dall’Academy.

Dunque questo sembra essere il suo primo, ed ultimo, Oscar.