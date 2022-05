Orsini debutta a teatro: sold out. Ecco chi c’era

Finalmente, per il professor Alessandro Orsini, è arrivato il giorno del debutto. Martedì sera, infatti, al Teatro Sala Umberto di Roma, il sociologo della LUISS ha presentato in anteprima il suo discusso spettacolo teatrale: “Ucraina, tutto quello che non ci dicono”. Nonostante il professore sia in tv da quasi ottanta giorni, il sociologo in una lezione universitaria ha spiegato a più di 500 persone le cause e le concause dell’aggressione della Russia all’ucraina.

In un palco dominato da una scrivania di libri con file di libri accatastati, Orsini – in abito da gala – ha spiegato i Rapporti fra la Russia e gli Stati Uniti dal 1999 a oggi. “Ci dicono che non è vero che la Russia abbia mai avuto problemi con l’espansione Nato, ma la documentazione dimostra il contrario”. Dopo aver illustrato le “continue umiliazioni” ricevute dalla Russia, Orsini si è concentrato sul tema della pace e sull’impazzimento del dibattito pubblico italiano.

“Il mio augurio – ha detto il professore – è che il Paese possa prendere una posizione pacifista, avviando un nuovo processo politico che inneschi un dialogo costruttivo. Se l’Italia non si sgancia dalle politiche belliciste non avremo neanche la speranza. Il governo Draghi è completamente infeudato alla Casa Bianca”.

Per Orsini, che non stima il governo Draghi ma alcuni politici come Matteo Salvini e Giuseppe Conte, non bisogna umiliare la Russia. Per questo, infatti, ha dichiarato di aver molto apprezzato le parole di Macron. “Ci fosse una pace con Mosca non bisognerebbe umiliare la Russia, la penso come Macron. È un pensiero profondo che fa ben sperare e si distacca dalle volontà americane”.

Alla lezione del sociologo, che ha dichiarato di non voler scendere in politica nell’immediato, tanti volti noti sono accorsi: dall’ex grillino Alessandro Di Battista a Gianni Alemanno, dal direttore del Fatto Marco Travaglio agli attori Sergio e Pietro Castellitto.