Orsara, prende forma il progetto della Valle della Felicità

Insieme imprese, mondo della scuola, divulgatori, istituzioni didattico-formative del territorio

Iniziative e progetti che promuovano e facciano apprezzare il territorio per natura e cultura

ORSARA DI PUGLIA (Fg). Sta prendendo forma. “La scuola della felicità nella Valle della Felicità” è il progetto che intende mettere insieme docenti e divulgatori scientifici, mondo delle istituzioni scolastiche, comuni dei Monti Dauni e istituzioni didattico-formative del territorio, senza dimenticare le realtà imprenditoriali d’eccellenza. L’iniziativa ha preso il via da qualche mese, sulla scorta della straordinaria esperienza del format “Un quarto d’ora con il Prof”, ideato e animato in prima persona da Rocco Dedda, docente di matematica e fisica che – col suo progetto di divulgazione online – coinvolge quotidianamente una platea social di 80mila follower (i suoi video hanno raggiunto oltre 5milioni di visualizzazioni). A lui si sono uniti Mariano Laudisi, docente e ideatore del progetto ‘Le scuole della felicità’, una rete che mette insieme diversi istituti scolastici italiani; e Peppe Zullo, cuoco-contadino che da trent’anni pratica, applica e fa apprezzare la filosofia della cucina della felicità, dalla terra alla tavola. Domenica 18 settembre, a Villa Jamele, ai precursori di questo cammino si sono aggiunte personalità che rappresentano ambiti importanti per costruire un nuovo percorso: Oscar Buonamano, consigliere nazionale dell’Ordine dei Giornalisti; Giorgio Mercuri, presidente della Cooperativa Giardinetto; Milena Tancredi, componente AIB Associazione Italiana Biblioteche; Gianfranco Secondo, coach direttore per la Puglia delle scuole di Roberto Re; Mario Simonelli, sindaco del Comune di Orsara di Puglia.

“Stiamo mettendo insieme più ambiti”, ha spiegato Rocco Dedda, “l’obiettivo è quello di realizzare stabilmente, e lungo tutto l’arco dell’anno, iniziative e progetti che promuovano e facciano apprezzare il territorio per natura e cultura, eccellenze produttive e creatività, formazione e buone pratiche di sostenibilità sociale ed economica”.

“C’è ancora una scarsa consapevolezza di quanto questo territorio possa offrire in termini di benessere”, ha aggiunto Peppe Zullo, “i nostri siti naturalistici, le istituzioni culturali e i luoghi d’interesse storico-architettonico, gli orti, i boschi, le vallate, possono essere un insieme integrato capace di offrire e insegnare uno stile di vita che aiuta a essere più felici, a toccarla con mano quella felicità vivendola come occasione esperienziale e di crescita”.

“Oggi è stata una giornata fondamentale per una prospettiva futura”, ha detto Mariano Laudisi. “Dall’interesse per il progetto Le Scuole della Felicità si è approdati ad un’idea di Valle della Felicità, intesa come contenitore culturale e incubatore di tecniche e di pratiche volte al benessere e alla felicità dell’individuo in modo trasversale: dagli studenti alle famiglie, dai bambini a tutti coloro i quali credono che, in qualsiasi momento della vita, se veniamo accompagnati da soggetti competenti, possiamo costruire un percorso all’insegna della felicità intesa come competenza”.