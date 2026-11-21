Oroscopo Paolo Fox, previsioni dal 23 al 29 novembre 2026: quattro segni fortunati

Le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox dal 23 al 29 novembre forniscono delle interessanti rivelazioni per ogni segno zodiacale.

Come sarà la settimana dal 23 al 29 novembre 2026? Le stelle accompagnano gli ultimi giorni di novembre con nuove occasioni, cambiamenti e qualche decisione da affrontare senza fretta. Al centro del cielo astrologico c'è la Luna Piena in Gemelli di martedì 24 novembre, un passaggio simbolicamente legato alla comunicazione, ai rapporti e alla necessità di fare chiarezza. Giovedì 26 novembre, invece, Marte entra in Vergine e invita a ritrovare concretezza, metodo e determinazione.



Per alcuni segni sarà una settimana interessante sul fronte sentimentale, mentre altri dovranno concentrarsi soprattutto sul lavoro e sulle questioni pratiche. Ecco l'oroscopo settimanale dal 23 al 29 novembre 2026, con le previsioni per amore, lavoro e fortuna dall'Ariete ai Pesci.





Oroscopo Paolo Fox della settimana 23-29 novembre 2026: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro





Ariete. La settimana porta una maggiore voglia di movimento e di cambiamento. In amore, chi è single potrebbe conoscere qualcuno capace di riaccendere la curiosità, mentre nelle coppie sarà importante trovare il tempo per parlare di progetti e desideri. Sul lavoro alcune questioni richiedono ancora pazienza: non tutto si risolve immediatamente, ma è il momento giusto per rimettere mano a un'idea lasciata in sospeso. La fortuna accompagna soprattutto chi decide di non restare fermo ad aspettare.



Toro. Per il Toro la parola d'ordine è equilibrio. In amore potrebbe esserci bisogno di maggiore comprensione: una discussione non deve diventare il pretesto per rimettere in discussione un rapporto importante. I single dovrebbero evitare di chiudersi nelle proprie abitudini e concedersi qualche occasione in più. Nel lavoro conviene procedere con prudenza, soprattutto quando si tratta di spese, investimenti e nuove collaborazioni. La seconda parte della settimana invita a recuperare energie.



Gemelli. La Luna Piena di martedì 24 novembre interessa direttamente il segno e può rappresentare un momento di consapevolezza. In amore arrivano occasioni per chiarire un rapporto o capire meglio le intenzioni di una persona. Chi vive una relazione dovrà prestare attenzione alle parole: parlare è importante, ma anche ascoltare lo è. Sul lavoro possono emergere nuove idee e proposte, ma sarà necessario distinguere le opportunità concrete dalle promesse poco convincenti. La fortuna passa attraverso i contatti e le relazioni.



Cancro. La settimana invita a dedicare più spazio ai sentimenti e alla vita privata. In amore cresce il desiderio di stabilità e di conferme: chi ha attraversato un periodo complicato può provare a recuperare il dialogo, senza pretendere risposte immediate. I single potrebbero trovare interessante una conoscenza nata in un ambiente familiare o attraverso amicizie comuni. Sul lavoro sarà utile organizzare meglio gli impegni e non caricarsi di responsabilità che spettano ad altri. Il fine settimana favorisce il recupero e la serenità.





Oroscopo Paolo Fox della settimana 23-29 novembre 2026: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione





Leone. Il Leone ha bisogno di ritrovare entusiasmo e fiducia nelle proprie capacità. In amore il desiderio di novità può rendere più vivaci le giornate: le coppie possono riscoprire la complicità, mentre i single hanno buone ragioni per uscire e conoscere persone nuove. Sul lavoro non bisogna sottovalutare le proprie idee, ma occorre anche saper collaborare. Da giovedì, con Marte in Vergine, l'attenzione si sposta maggiormente sulle questioni pratiche ed economiche. La fortuna premia la generosità e la capacità di guardare avanti.



Vergine. L'ingresso di Marte nel segno, giovedì 26 novembre, porta una spinta simbolica all'iniziativa e alla determinazione. In amore sarà importante non trasformare ogni piccolo problema in una questione da risolvere a tutti i costi. Chi è single può trovare il coraggio di avvicinarsi a una persona che suscita interesse. Nel lavoro cresce la voglia di rimettere ordine, definire obiettivi e affrontare le questioni rimaste aperte. Attenzione soltanto a non pretendere troppo da se stessi e dagli altri.



Bilancia. Una settimana che invita a puntare sul dialogo e sulla vita sociale. In amore Venere sostiene il desiderio di condivisione: per i single possono esserci incontri interessanti, mentre le coppie hanno l'occasione di ritrovare leggerezza e complicità. Sul lavoro la creatività rappresenta una risorsa importante, soprattutto per chi deve presentare un progetto o cercare nuove collaborazioni. Qualche divergenza con colleghi o collaboratori non deve diventare un ostacolo. La fortuna cresce quando si riesce a mantenere un atteggiamento aperto e diplomatico.



Scorpione. Per lo Scorpione è il momento di capire quali rapporti meritano davvero attenzione. In amore il fascino non manca, ma sarà importante evitare atteggiamenti troppo diffidenti o la ricerca continua di conferme. Chi è in coppia può rafforzare il legame attraverso un confronto sincero. Nel lavoro le iniziative personali possono dare risultati, soprattutto se accompagnate da una strategia precisa. Meglio non avere fretta di ottenere tutto subito: alcune opportunità hanno bisogno di tempo per maturare.





Oroscopo Paolo Fox della settimana 23-29 novembre 2026: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci





Sagittario. Il Sole nel segno accompagna una fase di rinnovamento e maggiore fiducia. In amore torna la voglia di guardare avanti, lasciandosi alle spalle delusioni e situazioni che non hanno più ragione di essere. I single possono aprirsi a nuove conoscenze, mentre le coppie potrebbero iniziare a immaginare un progetto comune. Sul lavoro è il momento di dare spazio alle idee e valutare proposte differenti dal solito. La fortuna favorisce chi ha il coraggio di cambiare prospettiva.



Capricorno. Il Capricorno affronta una settimana in cui sarà necessario conciliare ambizioni professionali e vita privata. In amore il rischio è quello di dedicare troppo poco tempo al partner, concentrandosi esclusivamente sulle responsabilità. I single dovrebbero concedersi maggiore spontaneità. Sul lavoro la determinazione non manca e alcuni obiettivi possono avvicinarsi, ma sarà fondamentale non trascurare i dettagli. La fortuna premia la pazienza, la programmazione e le scelte concrete.



Acquario. Idee, amicizie e nuovi contatti possono rendere interessante questa settimana. In amore c'è voglia di libertà, ma anche di trovare qualcuno con cui condividere interessi e progetti. Le coppie dovrebbero evitare di trasformare il bisogno di autonomia in distanza emotiva. Nel lavoro la creatività può aprire nuove strade, soprattutto per chi opera in ambienti dinamici o sta pensando a un cambiamento. Prima di prendere decisioni economiche importanti, però, è meglio valutare ogni aspetto.



Pesci. La settimana richiede maggiore chiarezza, soprattutto nei rapporti personali. In amore sarà utile non lasciarsi condizionare da dubbi e supposizioni: un confronto diretto può aiutare a superare un'incomprensione. I single dovrebbero evitare di idealizzare troppo una nuova conoscenza. Sul lavoro occorre organizzare le priorità e non disperdere energie in troppe direzioni. Da giovedì, con Marte in Vergine, cresce l'importanza della precisione e della collaborazione. La fortuna arriva attraverso la capacità di ascoltare il proprio intuito senza rinunciare alla concretezza.





La classifica dell'oroscopo settimanale dal 23 al 29 novembre 2026





La settimana mette in evidenza soprattutto i segni chiamati a comunicare, rinnovarsi e affrontare con decisione le questioni rimaste in sospeso. Gemelli e Sagittario sono protagonisti dei principali movimenti simbolici del cielo, mentre Vergine e Bilancia possono sfruttare il momento per riorganizzare progetti e relazioni.



Tra i segni che possono vivere una settimana interessante troviamo:





Gemelli: chiarimenti, nuove idee e occasioni attraverso i contatti.



Sagittario: energia, desiderio di cambiamento e nuovi progetti.



Bilancia: dialogo, incontri e possibilità di collaborazione.



Vergine: determinazione e voglia di rimettere ordine.



Per Toro, Cancro, Capricorno e Pesci sarà invece importante non accelerare i tempi e affrontare con calma le questioni pratiche e sentimentali. Ariete, Leone, Scorpione e Acquario potranno sfruttare la settimana per rimettere in movimento idee e rapporti, evitando decisioni impulsive.

