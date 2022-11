Oroscopo Paolo Fox di oggi 9 novembre: le previsioni per ogni segno zodiacale

Da anni Paolo Fox su Radio LatteMiele conduce la sua rubrica sull’oroscopo. Ogni mattina l’astrologo racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull’andamento della loro giornata. Scopriamo le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 9 novembre 2022.

Ariete

Per i single continua a venire meno la voglia di impegnarsi in una relazione stabile, preferendo un amore part time. Sul lavoro invece molti nodi verranno al pettine.

Toro

In amore oggi c’è possibilità di dialogo. Ultimamente, infatti, le discussioni con il partner non sono mancate. Belle novità in arrivo sul lavoro.

Gemelli

In amore potreste vivere un tira e molla con Leone e Sagittario. Sul lavoro se avete degli impegni da portare avanti non tergiversate e se possibile, chiudete tutto entro il 16.

Cancro

Oggi non è da escludere la possibilità di un colpo di fulmine, i sentimenti tornano finalmente protagonisti nella vostra vita. Sul lavoro sono in arrivo delle novità.

Leone

Venere e Sole dissonanti invitano alla cautela, recupero dal pomeriggio. Dopo il 16 via libera a nuovi progetti lavorativi.

Vergine

La giornata parte a rallentatore. Avete tante cose da fare e la stanchezza si fa sentire. Sul lavoro invece avrete l’esigenza di mettertlvi in gioco e fare qualcosa di nuovo.

Bilancia

Pomeriggio migliore della mattina, non siate affrettati sulle decisioni. Se dovete parlare con il vostro datore di lavoro fissate un appuntamento tra oggi e domani.

Scorpione

In mattinata è possibile qualche tensione di troppo con il partner. Belle intuizioni sul lavoro, sono in arrivo delle interessanti novità.

Sagittario

Attenzione alle polemiche inutili, la Luna in opposizione invita alla cautela. Nel periodo dal 17 al 30 sul lavoro sarà possibile ottenere qualcosa in più.

Capricorno

In amore oggi c’è un bel recupero, possibilità di ricucire un rapporto. Sul lavoro se avete un’attività indipendente potrete guadagnare qualcosa in più.

Acquario

In amore quest’oggi sono possibili dei piccoli battibecchi. Sul lavoro invece anche se il futuro vi preoccupa cercate di essere pazienti.

Pesci

Se vi interessa una persona impegnata, la strada quest’oggi sarà priva di ostacoli. Sul lavoro invece favoriti i liberi professionisti, novità all’orizzonte.