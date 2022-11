Oroscopo Paolo Fox di oggi 8 novembre: le previsioni per ogni segno zodiacale

Da anni Paolo Fox su Radio LatteMiele conduce la sua rubrica sull’oroscopo. Ogni mattina l’astrologo racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull’andamento della loro giornata. Scopriamo le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 8 novembre 2022.

Ariete

In amore Venere vi è opposta e questo potrebbe portare un bel po’ di nervosismo, perciò prestate la massima attenzione in amore. Sul lavoro ci sarà il rischio di litigare con gli altri. Meglio mantenere un profilo basso.

Toro

Potrebbero esserci tensioni in amore, quindi meglio non provocare il partner. Sul lavoro rischiate di più e fate vedere a tutti di cosa siete capaci.

Gemelli

Cercate di non vivere una storia d’amore parallela perché vi si ritorcerà contro. Sul lavoro attenzione a non rovinare i rapporti con gli altri solo per un po’ di incomprensioni.

Cancro

Potreste avere problemi con il partner ma non fatevi travolgere dai pensieri negativi. Sul lavoro siete pieni di cose da fare.

Leone

Siete molto stanchi ultimamente ma niente paura perché presto ci sarà un bel recupero. Sul lavoro è il momento della resa dei conti.

Vergine

Attenzione perché questo periodo è molto impegnativo per i sentimenti. Sul lavoro tutto procede bene ma avete voglia di un salto di qualità.

Bilancia

In amore c’è bisogno di un po’ più di tolleranza e sul lavoro niente paura perché le soddisfazioni sono dietro l’angolo.

Scorpione

Cercate di stare alla larga dalle discussioni d’amore. Sul lavoro potrebbero esserci piccoli ostacoli da superare.

Sagittario

In amore arriva il momento delle novità ma cercate di usare sempre la testa nelle vostre scelte. Sul lavoro attenzione a non cadere in polemica con i colleghi.

Capricorno

In amore il cielo regala buone occasioni ma sta tutto a voi. Cercate di essere più onesti su ciò che davvero volete. Sul lavoro ci sarà modo di guadagnare qualcosa in più.

Acquario

In amore c’è un po’ di nervosismo ma non cedete all’ansia. Sul lavoro potreste essere un po’ distratti, attenzione.

Pesci

Oggi avrete modo di fare incontri interessanti quindi aprite il vostro cuore, sul lavoro riuscirete a superare alla grande tutte le prove.