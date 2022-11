Oroscopo Paolo Fox di oggi 6 novembre: le previsioni per ogni segno zodiacale

Da anni Paolo Fox su Radio LatteMiele conduce la sua rubrica sull’oroscopo. Ogni mattina l’astrologo racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull’andamento della loro giornata. Scopriamo le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 6 novembre 2022.

Ariete

Questa giornata si rivelerà interessante sul fronte amoroso: potrete risanare un rapporto o stringere ancora di più un legame. Sul lavoro potrebbero esserci nuovi contratti da firmare.

Toro

Fate attenzione in amore perché le stelle sono un po’ dispettose. Sul lavoro non affaticatevi e prendetevi un momento di relax.

Gemelli

Bella questa giornata per i single che potranno fare nuovi incontri interessanti. Sul lavoro meglio non incaponirsi, siate più flessibili.

Cancro

In questa domenica evitate stress e discussioni d’amore. Sul lavoro siete in attesa di qualche cambiamento che presto arriverà.

Leone

In amore potrebbe nascere una passione inaspettata. Sul lavoro attenzione ai rapporti con i colleghi.

Vergine

In amore potrete recuperare il terreno perso. Sul lavoro la giornata è ideale per nuovi progetti e collaborazioni.

Bilancia

Prestate attenzione in amore perché non siete molto convinti dei vostri sentimenti per il partner. Sul lavoro cercate stabilità ma presto arriverà.

Scorpione

In amore siate più impulsivi e seguite le vostre sensazioni senza paura. Sul lavoro bisogna essere più diplomatici.

Sagittario

In amore meglio non prendere decisioni avventate e sul lavoro vi sentite un po’ insofferenti. Bisogna stringere i denti.

Capricorno

Siete molto confusi in amore e non sapete neanche voi cosa state cercando. Sul lavoro è un po’ la stessa situazione, siete alla ricerca della vostra strada.

Acquario

In amore fate attenzione perché potreste aver fatto qualche scelta un po’ azzardata. Sul lavoro vi sentite carichi di responsabilità.

Pesci

Riuscirete a superare tutte le questioni amorose che vi hanno causato problemi di recente. Sul lavoro staccate un po’ la testa godetevi il tempo libero.