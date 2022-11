Oroscopo Paolo Fox di oggi 5 novembre: le previsioni per ogni segno zodiacale

Da anni Paolo Fox su Radio LatteMiele conduce la sua rubrica sull’oroscopo. Ogni mattina l’astrologo racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull’andamento della loro giornata. Scopriamo le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 5 novembre 2022.

Ariete

Quella di oggi sarà una giornata interessante dal punto di vista amoroso. Sul lavoro nel breve ci saranno progetti da sviluppare e quelli con più volontà avranno successo.

Toro

Non è una giornata a voi favorevole a causa di diverse opposizioni planetarie quindi non forzate la mano. In amore potreste affrontare problemi che vorreste evitare. Sul lavoro mantenete la calma.

Gemelli

Torna una buona energia perché le ultime 48 ore non sono state molto interessanti. Sarà dunque una giornata di recupero ma attenzione. In amore qualcuno è rimasto ancora offeso da qualche atteggiamento o da una situazione imprevista. Prestate attenzione sul lavoro perché possono nascere facilmente scontri.

Cancro

Questo sabato vi sentite agitati e nervosi. È un periodo di recupero ma ci sono persone che devono superare un problema. La volontà non manca ma potreste sentirvi agitati e anche arrabbiati se le cose non vanno come voi vi aspettate.

Leone

Questo per voi è un periodo particolare. In amore è probabile che un vecchio dissapore torni protagonista. Sul lavoro se ci sono conflitti bisogna evitarli.

Vergine

Superata la dissonanza della Luna nelle giornate di giovedì e venerdì, questo sarà sabato migliore. Tutto quello che si può proporre entro il 16 resta valido, poi dal 16 in avanti qualcuno dovrà fermarsi, magari per un controllo o per risolvere questioni di carattere personale.

Bilancia

In questo periodo potreste fare scelte troppo di corda oppure sentirvi messi da parte. Questo senso di disagio domina le prossime 48 ore, e se viene riversato in amore chiaramente può generare qualche difficoltà. Meglio recuperare le energie fisiche.

Scorpione

Questo cielo vi vede protagonisti, non potrebbe essere diversamente. Il weekend premia anche l’amore e il lavoro.

Sagittario

Se ci sono scelte che volete favorire nel lavoro questo è un cielo che produce solo qualche conflitto non per mancanza di preparazione ma per una certa indisposizione fisica, un’agitazione che avete conosciuto per la prima volta già a Settembre.

Capricorno

La luna potrebbe portare alla luce una certa stanchezza. In amore potreste nascere qualche piccola incomprensione con il partner mentre sul lavoro tutto procederà a gonfie vele.

Acquario

Tutti i rapporti che nel corso degli ultimi mesi sono stati messi in discussione potrebbero vivere di qualche perplessità. Qualche insicurezza anche sul lavoro.

Pesci

Le relazioni che nascono in questo mese di Novembre sono importanti ma attenzione: on bisogna tornare agli amori del passato che ormai non hanno più motivo di esistere. Grandi novità sul lavoro.