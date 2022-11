Oroscopo Paolo Fox di oggi 3 novembre: le previsioni per ogni segno zodiacale

Da anni Paolo Fox su Radio LatteMiele conduce la sua rubrica sull’oroscopo. Ogni mattina l’astrologo racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull’andamento della loro giornata. Scopriamo le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 3 novembre 2022.

Ariete

La luna oggi è dalla vostra parte e arriveranno le soluzioni ai vecchi problemi d’amore. Sul lavoro aspettatevi delle sorprese.

Toro

Stato di maggiore stanchezza che mette in discussione alcuni rapporti sentimentali. Se svolgete un lavoro in cui è necessario fare i turni bisognerà programmare bene le settimane.

Gemelli

Evitate discussioni in amore, potreste pentirvene. Sul lavoro aspettevi importanti novità.

Cancro

Il vostro temperamento non vi è per nulla d’aiuto e nella giornata di oggi evitate di prendere decisioni affrettate in amore. Situazione di nervosismo a lavoro.

Leone

In amore non alimentate piccole polemiche con un atteggiamento negativo. Sul lavoro non accettate affari se non sei convinti.

Vergine

Giornate faticose dal punto di vista sentimentale. Siete sotto pressione anche sul lavoro. Perciò trovate la calma e la pace e vedrete che tutto andrà per il meglio.

Bilancia

Non vi scaldate se c’è un ex che vi infastidisce, sapete come agire. Sul lavoro se dovete proporre progetti nuovi non esitate.

Scorpione

I maggiori conflitti in amore che avrete saranno Toro e Acquario. Sul lavoro quello che non avete avuto negli ultimi mesi arriverà tutto insieme.

Sagittario

La luna è vostra amica e chi è single può pensare a nuove conoscenze. Oggi e domani avete ottime possibilità ma non rimandate nulla sul lavoro.

Capricorno

Non accettate o rifiutate nulla prima del giorno 16, molte cose ancora non sono chiare in amore. Sul lavoro non ci sono ostacoli.

Acquario

Se siete stanchi di un rapporto non decidete nulla prima del 15 novembre perché potreste ripensarci. Sul lavoro sono favorite le nuove iniziative.

Pesci

I cuori solitari devono cominciare a guardarsi attorno e pensare al futuro con speranza. Non rimandate a nulla domani sul lavoro.