Oroscopo Paolo Fox di oggi 29 ottobre: le previsioni per ogni segno zodiacale

Da anni Paolo Fox su Radio LatteMiele conduce la sua rubrica sull’oroscopo. Ogni mattina l’astrologo racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull’andamento della loro giornata. Scopriamo le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 29 ottobre 2022.

Ariete

Non pensate agli amori passati e guardate avanti. Sul lavoro il periodo è molto interessante e potrebbe portare tante novità.

Toro

La giornata di oggi è particolarmente accesa, quindi ritagliatevi un momento di intimità con il vostro partner. Sul lavoro potrebbe esserci un po’ di nervosismo.

Gemelli

La luna è opposta, quindi massima attenzione in amore perché potrebbero esserci forti litigi. Sul piano lavorativo non correte rischi, questo è il momento di essere cauti.

Cancro

In amore evitate di essere impulsivi. Sul lavoro aspettatevi un cambiamento improvviso anche dettato da una vostra voglia di novità.

Leone

Se vivete una relazione stabile non preoccupatevi. Sul lavoro potrebbe esserci qualche problemino, massima attenzione.

Vergine

La luna non è dalla vostra parte ma presto potrete risolvere una questione di cuore che vi rende nervosi. Sul lavoro potreste portare a termine un progetto importante.

Bilancia

In mattinata vivrete forti emozioni anche se le ore pomeridiane portano qualche dubbio. Sul lavoro non vi sentite al pieno delle vostre capacità.

Scorpione

Il mese di ottobre si chuderà con una Venere amica e questo porterà tante belle novità nella vostra vita privata. Sul lavoro siete favoriti dalle stelle, avanti così.

Sagittario

Le stelle premiano chi è onesto e ha tanta voglia di amare. Sul lavoro siete pieni di energia e lo noteranno tutti.

Capricorno

Se fate nuovi incontri non sottovalutateli e sul lavoro siete un po’ a corto di soldi, forse sarebbe il caso di fare qualche straordinario.

Acquario

Se avete chiuso una storia da poco cercate di tornare a vivere nuove emozioni. Sul lavoro avete tante idee vincenti.

Pesci

In amore si può recuperare il terreno perso e sul lavoro sarebbe meglio tenere la testa occupata per non pensare troppo al futuro.